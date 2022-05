Erfahren Sie unten alles über das Fisch-Zeichen und mit welchen Eigenschaften sich dieses Sternzeichen auszeichnet.

Fische, das zwölfte Zeichen im Tierkreis, gehört zu denen, die zwischen dem 19. Februar und dem 20. März geboren wurden. Indem Sie all Ihre Handlungen eher auf Emotionen als auf Logik stützen, sind Sie äußerst mitfühlend und verständnisvoll.

Die Charaktereigenschaften eines Fisches

Fische sind schlau, kreativ und zutiefst intuitiv und können psychisch sehr nah gehen. Fische fühlen die Dinge tief und haben ein unglaublich starkes Bauchgefühl. Ein Fisch „weiß“ die Dinge tief in seinem Inneren und kann oft beurteilen, ob eine Person oder Situation gut oder schlecht ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass ein Fisch den logischen Teil seines Gehirns ignoriert. Fische sind zutiefst intelligent und haben einen tiefen Respekt vor der Kraft des menschlichen Geistes.

Fische sind sensibel und verstehen sich gut in kleinen Gruppen. Manchmal hat ein Fisch das Gefühl, ein inneres und ein äußeres Selbst zu haben, und er muss möglicherweise viel Zeit alleine verbringen, um diese beiden Hälften von sich neu zu verbinden. Ein Fisch ist selten einsam, wenn er alleine ist und eine aktive Vorstellungskraft hat. Fische lieben es Zeit mit Lesen, Erforschen oder Erschaffen von Kunst oder Musik zu verbringen und ihre Emotionen durch Kreativität zu verstehen.

Wie geht es dem Fisch heute?

Gerade wenn Sie sich gut und solide in Ihrem Plan fühlen, kann etwas oder jemand aufkreuzen, der Sie verunsichert. Sie könnten heute das Gefühl bekommen, dass Sie einen Schritt nach vorne und zwei Schritte zurück machen. Vielleicht schleicht sich ein Gefühl des Zweifels ein. Versuchen Sie sich von diesen nörgelnden, restriktiven Energien nicht zurückhalten zu lassen. Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten.

Der Fisch in der Liebe

Verliebte Fische sind leidenschaftlich, intensiv und einzigartig. Eine Beziehung mit einem Fisch ist eine Achterbahnfahrt, die dich deine Gefühle spüren lässt – sogar die schlechten – und dir hilft, als eine bessere, ehrlichere Person daraus hervorzugehen. Auch wenn eine Beziehung mit einem Fisch nicht von Dauer ist, werden die Lektionen, die Sie von einem Fisch-Partner lernen, sie ein ganzes Leben begleiten.

Der Fisch im Beruf

Die größte Karrierestärke der Fische: Distanziertheit. Fische können sich leidenschaftlich um ein Projekt kümmern, aber sie wissen auch, dass Erfolg und Misserfolg vorübergehend sind. Zu lernen, loszulassen, die Dinge fließen zu lassen und dass nichts garantiert werden kann, kann es Fischen ermöglichen mittendrin den Kurs zu ändern, neue Wege zum Erfolg auszuprobieren und loszulassen, wenn eine Karriere nicht zu funktionieren scheint.

Der Fisch in der Gesundheit

Die heutige Planetenausrichtung erhöht Ihre Energie, also seien Sie vorbereitet! Es gibt viel kinetische Energie, die Sie verarbeiten müssen und es wird empfohlen, dass Sie sich viel bewegen. Wenn Sie sich bei der Arbeit zu unruhig fühlen um still zu sitzen, machen Sie in der Mittagspause einen Spaziergang oder einen kurzen Ausflug ins Fitnessstudio.