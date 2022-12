Das Modejahr 2022: Die monatlichen Highlights zusammengefasst

Das Jahr 2022 war von vielen Namen in der Modebranche gezeichnet: Alessandro Micheles bei Gucci, Balenciagas Siegesserie, Raf Simons und viele weitere. Neben großen Namen gab es aber auch Verluste und Umstellungen einiger Branchengrößen, sowie Rebranding von Supermodels.

Inmitten des Chaos gab es auch Momente stiller Brillanz: Kate Moss' Flanellhemdpflege von New Bottegas Matthieu Blazy, Rihannas Agenda-setzende Umstandsmode und Jodie Turner-Smiths Neuerfindung des alten Hollywood-Glamours. Hier ist das Modejahr 2022 für Sie zusammengefasst:

Jänner

Der Beginn des Jahres wurde gleich von zwei Trauernachrichten überschattet: Der Tod von André Leon Talley und Manfred Thierry Mugler lasteten schwer auf der Modewelt, die wirkliche Wegbereiter im wahrsten Sinne des Wortes verlor.

Zur selben Zeit lieferte Virgil Ablohs seine letzte Kollektion für Louis Vuitton und der ehemalige Vogue-Redakteur Pierpaolo Piccioli ebnete den Weg dafür, wie ein vielfältigeres Bild von Haute Fashion Salons aussehen könnte.

Februar

Diese Saison wurde durch Haartransformationen (Rothaar Kendall), Promi-Cameos (Julia Fox bei LaQuan Smith und Hunter Schafer für Prada), und Supermodel-Reunions (Naomi Campbell, Amber Valletta, Helena Christensen und Cindy Crawford für die letzte Off-White-Show vonVirgil Ablohs) gekennzeichnet.

Aber auch Adele und ihr 70-Pfund-Valentino-Kleid bewegte die Modewelt in diesem Monat, sowie Kim, die mit ihrer Balenciaga-Kampagne neben der französischen Modekönigin Isabelle Huppert positioniert wurde.

März

Die Oscars waren von gewohntem Prunk gezeichnet, hingegen stachen die diesjährigen Academy Awards und BAFTAs durch ihre Schlichtheit hervor. Schwarztöne erinnerten an die Time's Up-Bewegung auf dem roten Teppich, weiße Hemden signalisierten eine pragmatische Herangehensweise an Abendgarderobe und Stars blickten in Archiv-Looks in die Vergangenheit.

An anderer Stelle läutete Harry Styles mit ein wenig Hilfe von Molly Goddard eine zarte neue Ära ein, Alexa Chung schloss ihr gleichnamiges Label und eine hochschwangere Rihanna beendete die Paris Fashion Week mit einem Babydoll-Dior-Spitzenlook.

April

Coachella signalisierte den Beginn der Festivalsaison, während sich die Branche weiter versammelte, um die Ukraine zu unterstützen und die Queen feierte ihren 96. Geburtstag mit einem neuen königlichen Porträt, das ihre Liebe zur Natur zeigte.

Mode-Highlight des Aprils war dennoch definitiv die Multi-Millionen-Dollar-Hochzeit der Peltz Beckhams in Florida, bei der Nicola die Looks eines Modeshootings in Auftrag gab und Victoria ihren ersten Ausflug in die Couture als Mutter des Bräutigams machte.

Mai

Cannes strahlte auch dieses Jahr gewohnt wieder, doch dieses Jahr in Regenbogenfarben. Denn: Farbe ist in! Von den kräftigen Blocktönen von Viola Davis und Rebecca Hall bis hin zu Dopamin-induzierendem Bouclé à la Kristen Stewart war der rote Teppich mit bunten Tönen regelrecht überflutet. Genauso macht sich auch der Vintage-Trend breit, der von den KarJenners unterstrichen wurde, die für die von Dolce gesponserte Hochzeit von Kravis nach Portofino aufbrachen.

Der Mai wäre nicht der Mai ohne die Met Gala, die von Kims Mission dominiert wurde, sich in Marilyn Monroes "Happy Birthday Mr President" -Kleid und den verschiedenen Outfits, die ans Thema America: An Anthology of Fashion angepasst waren.

Juni

Barbiecore dominierte die Mode im Juni und Kate Middleton strahlte in einem weißen McQueen-Anzug von Bianca Jagger, während Kate Moss ihr eigenes Stück seltener Modegeschichte trug - einen John Galliano Frühjahr/Sommer 1993 Union Jack.

Kendrick Lamars Glasto-Look mit einer maßgeschneiderten Titan- und Pavé-Diamant-Krone von Tiffany & Co. überschattete eine ruhige Herrenshow-Saison, als er das 137-karätige, 200g-Design in seine Festival-Performance integrierte und gleichzeitig auf die Rücknahme des Abtreibungsrechts für Frauen in den USA Tage zuvor verwies.

Juli

Herzlichen Glückwunsch für Bennifer, die endlich in Vegas heirateten und die Flitterwochen genießen konnten, in denen Jennifer Lopez ihre Pariser Modefantasie in einem Traum aus Birkin-Taschen und Hustlers-Plattformen auslebte.

Brad Pitt wurde für seine neu gefundene Beziehung zu einem besonders guten Leinenrock beglückwünscht, aber eine Frau beeindruckte bei den Couture-Shows nachhaltig: Florence Pugh. Valentinos rosa Dame konterte Body Shamer, die mit ihren sichtbaren Brüsten beschäftigt waren, mit einem eloquenten Post, der zeigte, wie eine moderne brand ambassador aussieht.

August

Der Titel, der am besten gekleideten in Venedig gehörte ganz Jodie Turner-Smith, die jede Premiere als Gelegenheit sah, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Es gibt großartige Kleidung auf dem roten Teppich und dann gibt es die Art von Kleidung auf dem roten Teppich, die einen Platz in der Geschichte Hollywoods verdient.

Ein Moment auch für Issey Miyake, der im Alter von 84 Jahren starb. Der legendäre japanische Modedesigner hinterließ ein plissiertes Loch in einer Branche, die seine Leichtigkeit und die stille Freude, mit der er alles, was er berührte, immer nutzen konnte.

September

Die London Fashion Week wurde von der Nachricht vom Tod der Queen erschüttert, wobei Burberry, Raf Simons und Roksanda sich zurückzogen und Dutzende von Designern ihren Fokus änderten, um eine trauernde Nation widerzuspiegeln.

Marken setzten im September vermehrt auf bekannte Gesichter und so wurde Kim Kardashian zur Dolce-Kuratorin, Paris Hilton Moonlight als sexy Versace-Braut und Kate Moss machte das Flanellhemd zum Kultkauf.

Aber der Mangel an Körpervielfalt und die Anzahl der Klicks, die ein bestimmtes Spray-on-Kleid erzielte, ließen uns etwas desillusioniert über den Stand der Dinge in der Modewelt sein.

Oktober

Kanye West wurde auf die schwarze Liste gesetzt, Heidi Klum gewann den Halloween-Kostümwettbewerb als Prothesenwurm, während Timothée Chalamet zum Mode-Influencer auf der Promotion Tour für Bones and All wurde.

Oktober war aber auch der Monat der Comebacks: so strahlten Anne Hathaway und Rihanna in Rick Owens auf dem roten Teppich.

November

Der November lässt sich als blutige Schlacht in der Modewelt zusammenfassen: Während Demna sich wegen einer bestimmten Kampagne in heißes Wasser stürzte, schockierte Alessandro Michele die Branche, indem er seinen Abschied von Gucci nach einer äußerst erfolgreichen siebenjährigen Laufzeit ankündigte.

Raf Simons ließ Hypebeasts weinend zurück, indem er sein gleichnamiges Label schloss und Riccardo Tisci debütierte sein erstes Solowerk seit 17 Jahren, als Daniel Lee eine neue Morgendämmerung für Burberry entwarf.

Dezember

Die Hallen der Royal Albert Hall waren dieses Weihnachten in durchsichtigen Pailletten-Partykleidern geschmückt und die Fashion Awards versuchten, das Gute in einem von Tumulten geprägten Jahr hervorzuheben, indem sie Beefeaters Dudelsack spielen ließen und Tilda Swinton zur nächsten britischen Premierministerin wählten. Ein skurriles Ende für ein ereignisreiches Modejahr 2022!