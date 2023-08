Fühlen, Schmecken, Hören, Sehen und Riechen

Wer den Herbst mit allen Sinnen erleben möchte, ist in der Schweiz genau richtig. Vielfältigste Erfahrungen, Ereignisse und Sinneseindrücke laden ein, diese Jahreszeit zu genießen und sinnvoll zu gestalten.

Jetzt den Schweizer Herbst sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören.

Ein Erlebnis für alle Sinne

Den Herbst in der Schweiz sehen



Wanderungen, Fahrradtouren und begeisternde Wildtierbegegnungen – dies alles und viel mehr kann im Herbst in der Schweiz erlebt werden.

Den Herbst in der Schweiz riechen



Der Geruch von Kastanien, Pilzen und frischen Moos liegt in der Luft. Doch auch andere Gerüche sorgen für intensive Sinneseindrücke. Die typische Schweizer Schokolade und Käse können Interessierte ganz genau erkunden.

Den Herbst in der Schweiz fühlen



Mit Kneippanlagen, Barfußwegen und einzigartigen Wellness-Destinationen kann im Schweizer Herbst die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die Gegenwart gelenkt werden.

Den Herbst in der Schweiz schmecken



Herbst bedeutet in der Schweiz kulinarische Highlights zu erleben. Dazu gehören Restaurantbesuche, Picknicks, und ein exzellenter Weintourismus mit außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeiten.

Den Herbst in der Schweiz hören



Die Klänge von Herbstfesten, Alpabzügen und Wasserfällen erfüllen die Luft und laden im Schweizer Herbst dazu ein, all dies zu bestaunen und zu erleben.

Video zum Thema: Allgeminer Herbst Mood Film

Der Schweizer Herbst

Der Schweizer Herbst bietet für Jeden und Jede Möglichkeiten für außerordentliche Erlebnisse. Diese können zu Fuß - auf Wanderwegen mit einer Strecke von insgesamt 65.000 Kilometern, per Fahrrad (auch Velo genannt) - auf insgesamt 12.000 Kilometer langen Radwegen, oder auch mittels öffentlichen Verkehrsnetz - welches sich über 29.000 Kilometer erstreckt - erreicht werden. Zu diesen Verkehrsmitteln zählen auch die Panoramabahnfahrten, die zu einer langen Tradition in der Schweiz gehören.

Video zum Thema: Die Panoramabahn Fahrten

Der Laubtracker sorgt dafür, dass Urlauber stets wissen, wo und wann, die schönsten Farben in den Wäldern zu sehen sind. Für all Jene, die in der Schweiz Urlaub machen möchten, gibt es zahlreiche außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten. Übrigens ist die Schweiz ein äußerst nachhaltiges Land und hat für alle, die es bereisen möchten, das Konzept ‚Swisstainable‘ entwickelt.

