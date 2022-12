× Cesar Sampson und der Christmas Spirit

Die Vorweihnachtszeit begeistert heuer mit einem ganz besonderen Konzert-Highlight für Alt und Jung. Cesar Sampson und seine musikalische Reise durch die Sternstunden der Weihnachtszeit in der Minoritenkirche in Wien.

Lassen Sie ihren Emotionen freien Lauf und genießen sie ein ganz besonderes Konzert in unvergleichlicher Kulisse. Der Mann mit der zarten Stimme wird in der Konzert-Reihe Cesár Sampson x Christmas Spirit jeden in Weihnachtsstimmung versetzen und dabei reichlich Harmonie versprühen. Das Konzert findet von 19. bis 22.12.2022 in der Minoritenkirchen in Wien statt.

Der charismatische Musiker Cesár Sampson

Schon als Kind stand er in einem Musikvideo mit Superstar La Toya Jackson vor der Kamera. 2018 vertrat der Musiker das Land Österreich beim Eurovision Song Contest und belegte mit seinem Hit „Nobody but you“ verdient den dritten Platz. Seither hat sich Cesár Sampson mit seiner souligen Stimme in der Musiklandschaft etabliert und mutierte zu einem der beliebtesten heimischen Stars.

Wer ihn noch nicht live erlebt hat, hat etwas verpasst und sollte sich diese einmalige Konzert-Gelegenheit keinesfalls entgehen lassen. Viel zu oft ist die besinnliche Zeit alles andere als das, was ihr Name vermuten lässt. Ob man seine Liebsten beschenken will oder sich selbst, man hat alle Jahre wieder die Qual der Wahl und nimmt auf der Suche nach dem „passenden Geschenk“ viel zu viel Stress auf sich.

Die besinnlichste Zeit des Jahres

© www.christmasspirit.at ×

Unterstützt wird der Ausnahme-Künstler dabei von der Konzertharfenistin Eva-Maria Wallisch, sowie Starorganistin Ines Schüttengruber, Saxophonvirtuose Josef Schultner, der Sängerin La reeze sowie Wunderkind und der Pianistin Sona Tumura, Gewinnerin der "Goldenen Note".

Ein unvergessliches Erlebnis

In der besinnlichsten Zeit des Jahres starten die Künstler ihre ganz außergewöhnlich inspirierende Konzert-Reihe in der altehrwürdigen Minoriten Kirche. Die römisch-katholische Hallenkirche wird vom am 19. Dezember bis zum 22. Dezember zum Konzertsaal. Beginn ist jeweils um 19 Uhr 30.

Wer das einzigartige Musik-Konzert miterleben möchte, sollte sich rechtzeitig Karten sichern und einen ganzen Abend lang einfach nur abschalten und genießen.

Mehr Informationen finden sich auf: https://www.christmasspirit.at/