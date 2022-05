Bikini-Show: Stars machen Lust auf den Sommer

Gehäkelt, geschnürt & Co. – das sind die Lieblings-Bikinis der Stars.

Ob Sylvie Meis am Comer See oder Rita Ora aus Hawaii: Die Stars lassen es sich im Urlaub gut gehen und versorgen ihre Follower auf Instagram täglich mit Bildern. Wir haben uns angesehen, welche Beachwear-Trends bei den Promi-Damen hoch im Kurs stehen und nehmen die Beachmode der Promi-Damen unter die Lupe – lassen sie sich inspirieren!

Häkel-Bikini: Klassiker aus den 70er-Jahren

Braun gebrannt und im super-knappen Häkel-Bikini genießt aktuell Superstar und Ex-Miss-Universe Olivia Culpo den Start in den Sommer. Damit liegt die 30-Jährige voll im Trend, denn der Modehit aus den 70ern feiert in diesem Sommer sein großes Comeback. Farblich ist dabei alles erlaubt. Aber Vorsicht: Hat der Häkel-Bikini hat am Oberteil keine Bügel, hält er einen großen Busen schlecht. Entscheiden Sie sich für das Trend-Teil, sollten sie Action am Strand besser vermeiden, sonst zeigen Sie am Ende mehr Haut, als gewollt.

Cutout-Bikinis offenbaren verführerische Einblicke

Weniger ist mehr – das ist definitiv das Motto von Model Katharina Mazepa (26). Damit liegt die Ex-Miss im Trend, denn in diesem Sommer werden Bikinis und Badeanzüge noch knapper und zeigen noch mehr Haut. Mit raffinierten Cut-Outs an den richtigen Stellen können die Bikinis zudem die Proportionen perfekt in Szene setzen.

Asymmetrische Schnitte & One Shoulder

Bandeau-Tops werden in diesem Sommer durch asymmetrische Bikinis ersetzt. One-Shoulder-Tops kommen auch bei den Stars gut an. Der Schnitt sorgt nicht nur für besseren Halt, sondern sieht auch sehr stylisch aus. Moderatorin Michelle Hunziker (45) macht's uns vor!

Geschnürte Badeanzüge und Bikinis

Will man Taille und Bauch betonen, sind Bikini-Tops mit Schnürungen genau richtig. Das modische Detail wirkt verspielt und ist praktisch, da man die Bademode dadurche genau an den Körper anpassen kann. Egal, ob bei Ein- oder Zweiteilern, die Schnürung darf in dieser Saison gerne auffällig sein. Austro-Influencerin Natalie Kreuzmayr kombiniert den Mode-Trend lässig zur Jeans und setzt damit ihre Figur perfekt in Szene.