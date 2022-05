Österreichweit bei BILLA PLUS

Nach dem erfolgreichen Launch der veganen BettaF!sh TU-NAHSandwiches und der Pizza TU-NAH, launcht das Berliner Food Start-up nun sein nächstes veganes TU-NAH Produkt.

In vier verschiedenen Geschmacksrichtungen können die neuen TU-NAH Cremes jetzt auch als Aufstrich für eigene Sandwich- oder Wrap-Kreationen, als Dip oder als Topping für Bowls und Salate genutzt werden. Auch hier sorgen europäische Meeresalgen für den unverwechselbaren Geschmack der veganen Thunfischalternative. Kombiniert mit europäischen Ackerbohnen, sind alle vier TU-NAH Cremes zudem frei von Soja und eine wahre Ballaststoff- und Proteinquelle. Gepaart mit Oliven, Tomate-Chili, Kapern-Pfeffer oder klassisch als TU-NAH Creme pur, schreien die neuen Aufstriche förmlich nach Meer. Derzeit sind die vier TU-NAH Cremes als Aktionsprodukt bei BILLA PLUS in Österreich erhältlich.

TU-NAH Creme Natur*

© BettaF!sh ×

Für Meereshungrige: Die vegane TU-NAH Creme Natur, pur ohne Schnickschnack!

TU-NAH Creme Tomate-Chili*

© BettaF!sh ×

Perfekt für alle, die ein bisschen Prickeln auf der Zunge lieben – die TU-NAH Kombination aus Meeresalgen, fruchtigen Tomaten und leichter Schärfe.

TU-NAH Creme Olive*

© BettaF!sh ×

CremigerTU-NAH mit würzigen Oliven holt den Süden an den Tisch. Fehlen nur noch Sonne und ein bisschen griechischer Wein.

TU-NAH Creme Kapern-Pfeffer*

© BettaF!sh ×

Wer Vitello Tonnato liebt, kommt an Vitello TU-NAHto nicht vorbei! Den Klassiker aus dem Piemont steht die vegane BettaF!sh TU-NAH Creme Kapern-Pfeffer in nichts nach.