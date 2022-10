Der eine schläft nicht ein, der andere wacht viel zu früh wieder auf, dabei ist ein gesunder Schlaf die Basis eines gesunden Körpers und Geistes. Die Schlaffreunde von Montiana aus dem Kaufhaus der Berge können dabei Abhilfe leisten.

Nicht einschlafen zu können ist eine Qual. Dabei wissen wir es ja: Ärger, Sorgen und Probleme sorgen dafür, dass sich das Gedankenkarusell nächtens dreht, und dreht, und dreht. Störende Stressfaktoren, ungelöste Probleme und Jobmiseren lassen den Kopf nicht zur Ruhe kommen. Nicht zuletzt führt auch unser Always-On-Lifestyle, gepaart mit ständiger Blaulichtbelastung der Augen per LEDs und Bildschirmen, dazu, dass letztendlich die innere Uhr durcheinandergerät. Dadurch schüttet unser Gehirn vor der Bettruhe nicht ausreichend Melatonin aus und macht das Einschlafen zur echten Schwerstarbeit.

Zu kurzer und obendrein schlechter Schlaf frisst Energie. Abhilfe können die Schlaffreunde von Montiana leisten. Sie lindern nervöse Unruhen und tragen damit wohltuend dazu bei, das Stresslevel zu senken und das Einschlafen zu erleichtern. Montiana wird über den Online-Shop des Kaufhauses der Berge vertrieben, genauso wie die Kosmetikmarke Alpienne. Die beiden verbindet ihre Hingabe zur Natur und die Leidenschaft dafür, Wirkstoffe aus den Tiroler Alpen zu verarbeiten. Das Sortiment der Schlaffreunde umfasst synergetisch und konzentriert formulierte Wirkstoffkomplexe, welche gesunden Schlaf unterstützen.





DER EINSCHLAFSPRAY

Mit Melatonin, CBD und einem Extrakt der Passionsblume findet sich darin die perfekte Combo für das Sandmännchen. Melatonin ist das Signal der Dunkelheit an den Körper, der Taktgeber unserer inneren Uhr, der den Tag-Nacht-Rhythmus entscheidend reguliert. CBD, verwendet wird hochprofessionell extrahiertes Cannabidiol aus erstklassigen Hanfpflanzen im Full-Spectrum, aber natürlich ohne THC, gilt derzeit als die angesagteste natürliche Entspannungskur.

(30 ml / 25,90 €)

SCHLAFFREUNDE

Wer gesund leben will, muss gesund schlafen. Mindestens 5 gute Gründe, sich auf die Nächte zu freuen: Die sorgfältig ausgewählte Kombination von Hanfpulver mit den traditionellen Pflanzenextrakten aus Hopfen, Baldrian und Lavendel (wie auch L-Tryptophan & Melatonin) wirkt beruhigend, entspannend und schlaffördernd. Melatonin wird auch als Schlafhormon bezeichnet und ist ein körpereigener Botenstoff, der für die Regulierung des Schlafens zuständig ist. Ein Mangel an Melatonin kann besonders im reiferen Alter zu Schlafproblemen führen.

L-Tryptophan gilt auch als Vorstufe von Melatonin. L-Tryptophan gehört zu den essenziellen Aminosäuren. Sie ist für die Produktion des „Glückshormons“ Serotonin zuständig. Wer gut schläft, ist also glücklicher.

(1 Stk. je 60 Kapseln / 35,90 €)

CBD HANF AROMA

CBD wirkt wie ein wunderbarer Kaschmirpullover. Über Körper und Gehirn legt sich etwas Weiches, der Körper fährt herunter, die Gedanken bleiben klar und fließen viel gemütlicher durch den Kopf. Man kommt nach einem anstrengenden Tag schneller und deutlich besser zur Ruhe. Das ist ein wahrer Freund des guten Schlafes.

(CBD 10% - 10ml / 49,90 € | CBD 5% - 10ml / 29,90 €)

CHILL UP HANFTEE

100 % reiner, natürlicher Hanftee aus EU-zertifiziertem Bio Nutzhanf, ohne Zusatzstoffe. Handverlesen und handverarbeitet.

(50g / 29,90€)