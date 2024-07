Wunderwaffe gegen Falten: Kim Kardashian lässt sich Lachssperma injizieren

Wer schön sein will muss nicht nur leiden, sondern auch hohe Ekeltoleranz beweisen - zumindest laut Kim Kardashian. In der neuesten Folge ihrer TV-Serie "The Kardashians" enthüllte die Unternehmerin nun, dass sie eine Lachssperma-Gesichtsbehandlung ausprobiert hat.

Die Beauty-Rituale der Hollywood-Stars werfen oft einige Fragen auf. Gegen Falten probieren sie so ziemlich alles: Cate Blanchett und Sandra Bullock schwören auf "Penis-Facials" für ihren strahlenden Teint, Amal Clooney setzt auf Algen-Suppe als Schönheitselixier, und Hailey Bieber schmiert für ihren Glow tonnenweise Vaseline auf ihr Gesicht. Aber auch Kim Kardashian scheut sich nicht vor den neuesten Beauty-Methoden. Der Reality-TV-Star übertrifft sogar die ungewöhnlichen Treatments ihrer Kolleginnen und unterzog sich einer weiteren, besonders skurrilen Gesichtsbehandlung, die ihre Fans schockiert zurücklässt. Kim Kardashian setzt auf Lachssperma gegen Falten Die 43-Jährige beweist wieder mal: es gibt nichts, was es nicht gibt. Denn in Sachen Beauty kommen Experten auf immer merkwürdigere Ideen, um Stars und Sternchen zu einem faltenfreien Aussehen zu verhelfen. In der Folge vom 11. Juli von "The Kardashians" verrät Kim Kardashian, dass sie sich ein außergewöhnliches Mittel ins Gesicht spritzen ließ. Kein Botox, kein Hyaluron, sondern Lachssperma! Kim Kardashian © Getty Images × Lesen Sie auch Kim Kardashians Met Gala-Look sorgt für Schnappatmung Bei Kim Kardashians Met Gala-Look bleibt einem wortwörtlich die Luft weg: Der Reality-Star erschien in einem hautengen Korsett, das enger nicht hätte sein können.

''Vajacial'': Ist das Facial für die Vagina verrückt oder notwendig? Der neue Beauty-Trend aus Hollywood hinterlässt einige Fragezeichen. Wir verraten, was dahinter steckt. "Ich habe eine Lachssperma-Gesichtsbehandlung bekommen, bei der mir Lachssperma ins Gesicht gespritzt wurde," berichtet sie in einem Ausschnitt der Show. Ob sie mit dieser merkwürdigen Methode ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielte, behält die Ex von Rapper Kanye West jedoch für sich. Ihre faltenfreie Mimik spricht allerdings für sich. Auch Jennifer Aniston hat sich Lachssperma injizieren lassen Doch Kim Kardashian ist nicht der einzige Promi, der das skurrile Treatment ausprobiert hat. "Friends"-Star Jennifer Aniston unterzog sich dieser ungewöhnlichen Gesichtsbehandlung ebenfalls. Gegenüber dem WSJ-Magazin erzählte die Schauspielerin, dass sie zunächst unsicher war, ob ihre Kosmetikerin den Vorschlag mit der Lachssperma-Injektion ernst meinte, war jedoch letztlich vom Ergebnis überzeugt. Jennifer Aniston © Getty Images × Der Kostenpunkt dieser bizarren Beauty-Behandlung ist übrigens nicht zu unterschätzen: Laut verschiedenen Medienberichten soll das Treatment die Haut verjüngen, straffen und intensiv mit Feuchtigkeit versorgen. Der durchschnittliche Preis für eine Lachssperma-Gesichtsbehandlung liegt bei etwa 500 Euro. Die Behandlung dürfte allerdings hauptsächlich in Hollywood angewendet werden - in Österreich hat die MADONNA-Redaktion eine Lachssperma Behandlung bei keinem Beauty-Doc entdeckt.