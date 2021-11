Wow-Brows im Doppel

Couple-Brauenstyling. MADONNA und die Brow+Lash Bar by Refectocil machten Leserinnen schöne Augen und luden zum Beauty Afternoon für sie und ihn.

Individuell gestylte und ausdrucksstarke Brauen sind hoch im Kurs, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Das kann Brow-Guru Alma Milcic nur bestätigen: "In der Brow +Lash Bar by Refectocil betonen wir die Augenbrauen, aber im Rahmen des Natürlichen. Zu unseren Stammkunden zählen auch viele Männer, die sich bei uns die Augenbrauen, den Bart und sogar die Wimpern färben lassen." Diesen Trend nahm MADONNA zum Anlass, um Leserinnen und ihre männliche Begleitung bei einem Beauty Afternoon im Hotel Andaz mit den angesagtesten Treatments zu verwöhnen: Typgerechtes Färben von Brauen und Bart, Augenbrauen-Liftings und Brow-Massagen standen am Styling-Programm. "Es war sehr entspannend und das Ergebnis ist großartig", strahlte Lena-Maria. Die Brauen-Behandlungen begeisterten nicht nur die Damen: "Ich würde es sofort wieder machen", schwärmte Gewinner Sebastian vom "Brows for him"-Treatment.

© Moni Fellner ×

Beauty-Hotspots

In der Brow &Lash Bar by Refectocil widmen sich die Styling-Profis definierten Brauen und einem schwungvollen Augenaufschlag. Die neuesten Treatments kommen in den Salons in Wien (Plankengasse 1,1010 Wien) und in Salzburg (Goldgasse 12,5020 Salzburg) zur Anwendung. Zu den beliebtesten Treatments der Brow+Lash Bar by Refectocil zählt die Brow Styling Journey mit Analyse, typgerechter Färbung und Massage.

© Moni Fellner ×

Alma Milcic im Talk