× Wir feiern Beauty Day!

Im Herbst dreht sich alles um die neuesten Trends & Treatments. Wer sich beraten lassen und verwöhnen lassen will, ist am Dienstag ab 13 Uhr beim MADONNA Beauty Day im Wiener MQ dabei!

Kein Grund, traurig darüber zu sein, dass der Herbst Einzug hält – ist doch die kühlere Jahreszeit der perfekte Zeitpunkt, sich in Sachen Schönheit verwöhnen zu lassen und sich vielleicht so manchen Beauty-Wunsch zu erfüllen. Der ideale Zeitpunkt also auch für Österreichs beliebteste Frauenmesse, zu der Sie MADONNA am kommenden Dienstag, 14. September, lädt. Im riesigen Zelt vor dem Wiener MuseumsQuartier findet ab 13 Uhr der MADONNA Beauty Day statt. Zum bereits dritten Mal stehen im Rahmen des Schönheitsspektakels Österreichs Top-Expert:innen, Stars und Mediziner:innen unseren Leser:innen persönlich zur Verfügung.



2021 gilt natürlich:

Safety First!



Unter strenger Einhaltung der Covid-Regeln (alle Infos dazu unter www.madonnabeautyday.at) ist die Messe in diesem Jahr in insgesamt drei Ticket-Slots aufgeteilt, um Ihnen noch mehr Freiraum und Sicherheit zu gewährleisten. Von 13 bis 15.45 Uhr, von 16 bis 18.45 Uhr oder von 19 bis 21.45 Uhr haben Sie ausreichend Zeit, zwischen den Beauty-Cornern zu flanieren, zu testen, was das Zeug hält – und den einen oder anderen spannenden Bühnen-Talk mitzuverfolgen. Um die Wartezeiten beim Einlass möglichst gering zu halten, ist der Check-in bereits 30 Minuten vor Start des jeweiligen Ticket-Slots geöffnet – bevor die Besucher:innen mit gutem Gefühl in die Welt der Schönheit eintauchen und ihr ganz persönliches Verwöhnprogramm genießen können.



Von Kopf bis Fuß auf eine schöne Herbstzeit eingestellt



An den vielen Messeständen im Ausstellungsbereich finden die Beauty-Day-Teilnehmer:innen nahezu alles, was die Beauty-Branche an Neuigkeiten zu bieten hat. Die besten Pflegeprodukthersteller:innen sind ebenso zu finden wie Profi-Stylist:innen und Visagist:innen, Top-Coifeur:innen, Ernährungsexpert:innen und freilich auch die renommiertesten Ärzt:innen aus dem Bereich der Ästhetischen Medizin. Neben Erstberatungsgesprächen wird in vielen Beauty Cornern auch gleich direkt Hand angelegt. Wer sich also Zeit nehmen möchte, kann sich gleich vor Ort ein Augenbrauen-Styling, einen tollen Make-up-Look oder eine perfekte Maniküre verpassen lassen. Wer lieber die prominenten Gäste des MADONNA Beauty Days hautnah erleben möchte, sollte sich das Bühnenprogramm im Stage-Bereich der Schönheitsmesse nicht entgehen lassen:



Hier plaudern die Stars aus ihrem Beauty-Kästchen



Auf dem großen Laufsteg starten die drei Messe-Slot jeweils mit den Fashion-Highlights für den Herbst: C&A zeigt die coolsten Trends für kühle Tage im Rahmen einer Modenschau. Danach begrüßen Gastgeberin Jenny Magin und oe24.TV-Moderatorin Bianca Speck die Star-Gäste des Tages. Aus Deutschland reisen etwa extra die TV-Stars Mariella Ahrens und Jana Ina Zarrella an. Auch Victoria Swarovski, die derzeit auf Hochtouren an dem Launch ihrer ersten eigenen Pflegeserie arbeitet, lässt es sich nicht nehmen, ihr „Beauty-Baby“ erstmals am 14. September beim MADONNA-Event persönlich vorzustellen. Über die wichtigen Themen innere Schönheit, Selbstliebe und Diversität sprechen Tom Neuwirth aka Conchita und Rose May Alaba. Ebenfalls spannend werden die Talks mit Schönheits-Expert:innen wie Dr. Johannes Matiasek, Peter Schaider Jr. und Claudia Kriechbaumer. Last, but not least darf das Gespräch mit Star-Astrologin Gerda Rogers nicht verpasst werden, die ihr „Smart Aging“-Geheimnis verrät – zu dem zweifelsohne auch zählt, sich einmal ein paar Stunden ganz für sich zu nehmen!

Alle Infos und Tickets und Infos: www.madonnabeautyday.at

Bühnen-Programm auf einen Blick