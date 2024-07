× Wet-Hair-Look: So stylen wir Heidi Klums Sommerfrisur nach

Auch im Sommer wollen wir unsere Haare offen tragen. Wären da nur nicht diese lästigen Strähnen. Abhilfe schafft der Wet-Hair-Look, den wir uns gleich bei Heidi Klum abschauen, die uns die perfekte Styling-Inspiration für heiße Sommertage liefert.

Nasse Haare sind in! Der Wet-Hair-Look ist zurück und erobert dieses Jahr erneut die Modewelt. Stars wie Heidi Klum, Dua Lipa oder Kylie Jenner sind große Fans der Frisur und legen damit glamouröse Auftritte hin. Aber auch im Alltag ist der Look tragbar und die ideale Frisur für heiße Sommertage. Richtig gestylt, ist der nasse Haartrend der perfekte Mix aus Eleganz und Lässigkeit und steht allen Frauen, egal ob mit einem Bob, einer Langhaarfrisur oder kurzen Haaren.

So stylen Sie den Wet-Hair-Look

Der Schlüssel zum perfekten Wet Hair Look liegt in der Vorbereitung und in der Wahl der richtigen Produkte. Zuerst sollten Sie Ihre Haare gründlich waschen und leicht lufttrocknen lassen. Für den nassen Look ist es wichtig, dass das Haar noch feucht ist und Sie auf spezielle Produkte wie ein Gel oder eine Styling-Creme mit Glanz-Effekt setzen. Diese sorgen nicht nur für den optisch nassen Look, sondern auch für den notwendigen Halt. Verteilen Sie dazu eine kleine Menge gleichmäßig im Haar und achten Sie darauf, das Produkt vom Ansatz bis in die Spitzen einzuarbeiten.

Diese Stars lieben den Wet-Hair-Look

Den Wet-Hair-Look können Sie auf verschiedene Arten tragen. Heidi Klum und Dua Lipa machen es vor: Für einen eleganten und sleeken Look wird das Haar eng am Kopf anliegend nach hinten gekämmt. Für eine glatte Haar-Oberfläche eignet sich am besten ein feinzahniger Kamm.

Alternativ können Sie das Haar auch seitlich scheiteln und locker nach hinten stylen. Das schauen wir uns von Leni Klum ab, die uns mit ihrem Hairdo reichlich Styling-Inspiration liefert. Für das optimale Ergebnis können Sie auch mit schmalen Spangen nachhelfen.

Wer etwas Schwung in die Haare bringen möchte oder von Natur aus Wellen hat, kann stattdessen Beach-Waves stylen.

© Getty Images ×

Gespottet haben wir den lässigen Look auch bei Kylie Jenner, die die Ästhetik nutzt, um ihre Outfits auf ein neues Level zu bringen. Neben Haargel für den Ansatz sprühen Sie dafür ein Meersalz-Spray auf das nasse Haar und kneten es mit den Fingern, um lockere Wellen zu erzeugen. Gegebenenfalls können Sie noch mit einem Lockenstab nachhelfen.