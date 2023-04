Wellness mit Luxus-Faktor: Dior designt jetzt auch Spas

Mediterraner Lebensstil der Côte d’Azur trifft auf Pariser Eleganz.

Entspannt. Edler Marmor, kunstvoll bestickte Decken im Dior-Muster und prachtvoll angelegte Rosenranken – Wellness mit Stil, das bietet der neue Dior Spa im Luxus-Hotel Cap-Eden-Roc.

Das Hotel 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © Dior Spa Eden Roc © Dior Spa Eden Roc © Dior Spa Eden Roc © Dior Spa Eden Roc © Dior Spa Eden Roc © Dior Spa Eden Roc

Teuer. Gäste können zwischen zahlreichen traumhaften Behandlungen wählen. In den unterschiedlich eingerichteten Spa-Suiten werden Massagen ab 300 Euro angeboten, eine Ganzkörper-Kur kostet 580 Euro. Wer hier entspannen will, sollte also das nötige Kleingeld parat haben.

Seit 14. April können hier die Reichen und Schönen entspannen und sich auf eine Traumreise mit Wohlfühlfaktor begeben. Pünktlich zu den Film-Festspielen (16.– 27. Mai) in Cannes, bei denen sich das Who’s who Hollywoods an der Côte d’Azur tummelt.