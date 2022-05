× Von ihr holt sich Madonna Beauty-Tipps

TV-Star Jessica Alves: "Madonna bat mich um Rat für Beauty-OPs".

Auch Superstars wie Madonna (63) haben Vorbilder. In Sachen Beauty holt sich die 63-Jährige ihre Tipps bei "Real Life Barbie" Jessica Alves – das behauptet zumindest die 38-jährige Transgender-Ikone. Und so weit hergeholt scheint diese Behauptung auch nicht zu sein, sieht man sich das Instagram Profil des britischen TV-Stars an. Bei so manchen Fotos lässt sich nicht mehr zweifelsfrei entscheiden, ob es sich um Alves oder die Sängerin handelt, die seit längerem mit ihrem extrem Veränderten Aussehen Schlagzeilen macht.

OP-Tipps bei Hausparty

Madonna habe Alves 2019 auf bei einer einer Hausparty eines gemeinsamen Freundes in London angesprochen. "Sie wollte wissen, wie ich die Haut in meinem Gesicht so straff bekommen habe und machte mir Komplimente", erzählt die ehemalige Mitbewohnerin von "Celebrity Big Brother" im Interview mit Daily Mail. "Also sagte ich ihr, dass ich einige Behandlungen gemacht habe, einschließlich Kollagen-Boostern", so Alves weiter.

880.000 Euro für Schönheits-OPs

Vor ihrer Geschlechtsangleichung wurde die gebürtige Brasilianerin als "Real Life Ken" bekannt und unterzog sich unzähligen Beauty-OPs. Dabei ließ sie sich unter anderem den Bizeps, den Bauch und das Gesicht mehrmals operieren. Laut Sun gab Alves dafür circa 880.000 Euro aus. 2020 outete sich Alves als Transgender und hieß von nun an Jessica.

© Getty ×

Jessica Alves vor ihrer Wandlung zur "Real Life Barbie".

Madonna ist ein großer Fan

Erst kürzlich überraschte Madonna viele ihrer 18 Millionen Follower, als sie neben den Worten „Martini Monday“ ein Meme von Jessica teilte. In den Kommentaren konnte man lesen, dass sich die Fans nicht mehr ganz so sicher waren, ob auf den Bild Madonna oder Alves zu sehen war. „Viele sagen, dass wir uns ähnlich sehen, und das schmeichelt mir natürlich sehr. Wenn ich Madonnas Alter erreiche und so gut aussehe wie sie heute, bin ich glücklich", schwärmt Alves.