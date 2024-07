× Urlaubs-Glow: Mit diesen Tricks werden Sie schneller braun

Ein schön gebräunter Teint gehört im Sommer einfach dazu. Doch wie wird man schnell braun, ohne dabei einen Sonnenbrand zu riskieren? Wir zeigen, wie Sie dem Sommer-Teint auf die Sprünge helfen.

Der Urlaub steht kurz bevor und Sie möchten braun gebrannt nach Hause kommen? Schließlich sieht eine gebräunte Haut im kurzen Sommerkleid oder im Bikini einfach toll aus. Während einige Menschen auch im Schatten eine gleichmäßige Bräune bekommen, können andere lange auf eine braune Haut warten oder werden eigentlich nur rot. Wer denkt einfach die Sonnencreme wegzulassen, um den Bräunungsvorgang zu beschleunigen, der irrt. Wir haben die besten Tipps und Tricks parat, mit denen Sie trotz UV-Schutz Farbe annehmen und möglichst lange schön getönt bleiben können.

Sonnenbaden

Natürlich hilft ein Sonnenbad dabei, die Haut zu bräunen. Doch die exzessive Sonneneinstrahlung schadet unserer Haut und kann sogar zu Hautkrebs führen. Damit die Haut auch gesund braun wird, gibt es einige Dinge zu beachten.

© Getty Images ×

Die richtige Vorbereitung

Eine gute Vorbereitung ist das A und O für eine gleichmäßige Bräunung. Um schnell braun zu werden, ist es empfehlenswert die Haut vor dem Sonnenbad zu peelen, um abgestorbene Hautschüppchen zu entfernen. So wird die Haut glatt und geschmeidig und die Bräune am gesamten Körper schön gleichmäßig. Danach sollten Sie Ihre Haut mit einer Feuchtigkeitscreme versorgen.

Sonnencreme

Ja, auch mit Sonnencreme wird man braun. Sonnencremes halten nämlich die Sonnenstrahlen von der Haut fern, so dass die Haut länger Zeit hat, einen eigenen Schutz aufzubauen. Die Folge: Sie bekommen keinen Sonnenbrand, werden aber trotzdem braun. Tragen Sie die Sonnencreme am besten 30 Minuten vor dem Sonnen auf und vergessen Sie beim Eincremen nicht auf Lippen, Ohren, Füße und Hände.

Weniger ist mehr

Wer schnell braun werden will, bleibt oft länger in der Sonne als notwendig, denn die Haut braucht Zeit um dunkler zu werden. Besonders helle Hauttypen sollten maximal 15 Minuten am Stück in der Sonne bleiben und lieber öfter für eine kurze Zeit die Sonne genießen.

Bräunungsbeschleuniger

© Getty Images ×

Bräunungsbeschleunigern gibt es als Öl oder Spray und sorgen dafür, dass die Haut unter UV-Strahlung in kurzer Zeit braun wird. Die Cremes fördern die natürliche Melanin-Produktion in der Haut, welches unsere Haut braun aussehen lässt. Allerdings erhöhen Sie auch die Lichtempfindlichkeit und ein Sonnenbrand entwickelt sich leichter. Daher darf auch hier der Sonnenschutz niemals fehlen.

Mit der richtigen Ernährung braun werden

Auch die Ernährung kann Sie beim Sonnenbaden unterstützen. So regen unter anderem Betacarotin und Vitamin A die Melaninproduktion an. Greifen Sie also verstärkt zu Karotten, roten Paprika, Süßkartoffeln und Tomaten, um schneller braun zu werden. Auch grünes Gemüse wie Blattspinat und Brokkoli erhalten Betacarotin.