Unsere Top Produkte für zart gepflegte Winterhaut

SANFTE KÜSSE NICHT NUR ZUM VALENTINSTAG

Der Valentinstag ist gerade vorbei, doch wer will sie nicht die zarten Küsse das ganze Jahr über? Wir sind mitten in der Lippenpflege Saison und setzen damit unseren vollen Fokus darauf, unsere Lippen gesund und butterweich zu pflegen!

Auf der Suche nach den besten Pflegeprodukten sind wir bei OYESS fündig geworden! Das Beste: Die ultimativen Hydra-Boost Lipbalms der jungen Naturkosmetikmarke sind extrem hochwertig und trotzdem bezahlbar!

Die ultimativen Hydra-Boost Lipbalms 1/3

2/3

3/3 © OYESS Frei von fragwürdigen Inhaltsstoffen, trägt wie alle OYESS Lip Balms das Code Check Green Label, wirkt langanhaltend hydrierend und lässt die Lippen ganz natürlich praller und voller wirken. © OYESS © OYESS

Ganz neu im Sortiment: OYESS HYDRATION LOVE mit reinem Hyaluron! Warum wir ihn so lieben? Ganz einfach: er ist frei von fragwürdigen Inhaltsstoffen und trägt wie alle OYESS Lip Balms das Code Check Green Label. Er wirkt langanhaltend hydrierend und lässt die Lippen ganz natürlich praller und voller wirken.

Der Mix aus niedrigmolekularem Hyaluron und Rizinusöl machen’s möglich. So bleibt der Balm nicht einfach auf den Lippen liegen, sondern dringt tief in die Haut ein, spendet langanhaltende Feuchtigkeit, glättet und polstert sie von innen auf. Hinzu kommen natürliche pflanzliche Öle wie Jojobaöl und Kokosöl in Bioqualität, sowie Sheabutter und natürliche Wachse (Bio-Bienenwachs, Bio-Carnaubawachs und Candelilla Wachs) – so wird die Hautbarriere der Lippen geschützt und die Feuchtigkeit gespeichert.

Die trendigen Lippenretter gibt es zudem noch in vielen verschiedenen Farben und Geschmacksrichtungen – da wird jeder fündig!

WAS BITTE SIND DENN AUGENRINGE?

Schwellungen und Augenringe waren gestern. Hier kommt das Spa-Paket für wache und frische Augen, mhmmm! Denn OYESS hat nicht nur Lip Balms im Sortiment. Egal, ob du deine Augen morgens mit einem belebenden Frische-Kick revitalisieren oder sie abends nach einem langen Tag beruhigen möchtest, die neuen OYESS Augenmasken gibt es in drei Varianten (Energizing, Calming und Hydrating), die deine Augen in jeder Lebenslage zum Strahlen bringen.

Die OYESS Augenmasken gibt es in drei Varianten (Energizing, Calming und Hydrating). Sie bringen deine Augen in jeder Lebenslage zum Strahlen. © OYESS

Neben ausschließlich natürlichen Inhaltsstoffen sind die Produkte in Deutschland hergestellt und zu 100% recycelbar, was ein Novum ist unter den gängigen Drogeriemasken, die sonst meist aus China kommen und im Restmüll landen. Eine weitere Besonderheit: die Pads sind aus grünem Tee und Cellulose hergestellt und so besonders sanft zur Haut!

Obendrauf tust du bei der Wahl der OYESS Produkte nicht nur dir und deiner Haut etwas Gutes, sondern auch der Umwelt: Alle Produkte sind frei von Mineralölen, Mikroplastik, komplett recycelbar, CO2-kompensiert, lokal in Deutschland produziert und garantiert frei von Tierversuchen.

Alle OYESS Produkte findest du exklusiv stationär oder online bei dm.