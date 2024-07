Traumfigur mit 60: Frauke Ludowig zeigt ihren heißen Bikinibody

Moderatorin Frauke Ludowig urlaubt derzeit an der amerikanischen Westküste. Über Instagram schickt die RTL-Moderatorin im knappen Badeanzug heiße Urlaubsgrüße an ihre Fans.

Auf Instagram gewährt Frauke Ludowig ihren Fans regelmäßig Einblicke hinter die Kulissen. Jetzt teilt sie auch private Urlaubsaufnahmen, die bei ihren Fans für Schnappatmung sorgen. Auf den neuesten Fotos sieht man Frauke Ludowig ihre 60 Jahre wirklich nicht an. Die Moderatorin genießt derzeit eine Auszeit in Malibu und verbringt dementsprechend viel Zeit am Strand. Auf einigen Urlaubsfotos zeigt sich der RTL-Star bestens gelaunt und stellt auch ihren heißen Bikinibody zur Schau. Damit ließ sie nicht nur ihre Fans, sondern auch einige Promis sprachlos zurück.



Baywatch lässt grüßen: Frauke Ludowig im sexy Badeanzug

In Sachen Fitness macht der zweifachen Mutter so schnell niemand etwas vor. Die neuesten Schnappschüsse zeigen, wie sie in einem Badeanzug mit XXL-Dekolleté die Küste entlang joggt und lässig an der Reling einer Strandhütte posiert. Dabei präsentiert sie ihren durchtrainierten Körper in einem schwarzen Badeanzug. Die Sonnenbrille und der lässige Pferdeschwanz machen ihren Bade-Look komplett.

Fans feiern Frauke für ihren Mega-Body

Ihren 374.000 Fans auf Instagram scheinen die heißen Bikini-Pics auch zu gefallen. In den Kommentaren wird Frauke mit Komplimenten überhäuft. „Du hast eine fantastische Figur“ oder „Baywatch reloaded“ lauten einige der begeisterten Reaktionen. Auch Promi-Kollegin Marlene Lufen feiert die Schnappschüsse: „Oooooh, toll siehst Du aus!!“, schreibt sie unter dem Beitrag. Frauke Ludowig bringt mit ihrem Post also nicht nur uns ins Schwitzen.

Schlank-Geheimnis: So hält sich Frauke Ludowig fit

Dass Frauke mit 60 Jahren einen so durchtrainierten Körper hat, kommt nicht von ungefähr. Vor kurzem teilte sie auf Instagram ihr Erfolgsrezept. Sie erklärte, dass ihr Trainingsprogramm aus einer Kombination aus Cardio, Rückentraining und Krafttraining besteht. Darüber hinaus nimmt sich die Moderatorin nicht zu ernst und probiert gerne ungewöhnliche Schönheitsbehandlungen aus, um ihren Körper jung zu halten.

So ließ sie sich zum Beispiel ohrfeigen, um ihre Gesichtshaut zu straffen.