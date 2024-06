Total verändert: Julia Roberts überrascht mit neuen Haaren

Blondinen haben mehr Spaß! Zumindest laut dem altbekannten Sprichwort. Julia Roberts lässt sich das nicht zweimal sagen und überrascht mit einem völlig neuen Look.

Egal in welchem Film sie mitspielt oder auf welchem roten Teppich sie auftritt, Julia Roberts ist stets top gestylt. Seit ihrem Leinwanddebüt in den Achtzigern ist der Hollywood-Star für zwei Dinge bekannt: Ihr strahlendes Lächeln und ihre gewellten langen Haare. Jetzt überrascht sie jedoch mit einem neuen Look: einem Long Bob in Honigblond.

Julia Roberts ist jetzt blond

Für einen frischen Sommer-Look tauscht Julia Roberts ihr langes rotbraunes Haar gegen einen blonden Bob. Ihren neuen Haarschnitt präsentierte die Schauspielerin bei einer Spendengala, die von Präsident Joe Biden veranstaltet wurde. Auf einem Instagram-Post zeigt sie sich strahlend neben Schauspiel-Kollegen George Clooney und dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama.

Die 56-Jährige entschied sich dabei für einen weichen Honigblondton, der hell wirkt, aber sie nicht blass erscheinen lässt. Julia Roberts’ Blond ist weder zu kühl noch zu warm, sondern ist der perfekte neutrale Farbton. Dezente Highlights hellen die Grundfarbe punktuell auf und lassen den etwas dunkleren Ansatz natürlich in das restliche Haar übergehen.

Aber auch am Haarschnitt hat die Schauspielerin einiges verändert. Ihr brustlanges Haar wurde in einen schulterlangen, gestuften Long Bob geschnitten. Aus ihrem üblichen Pony wurden weichere Curtain Bangs, die ihr Gesicht sanft umrahmen. Des Weiteren wurden die Haare in lockeren Wellen und mit einem Mittelscheitel gestylt.

Bezüglich des Schnitts hat Julia Roberts ins Schwarze getroffen. Der Long Bob gilt als absolute Trendfrisur 2024. Jennifer Aniston, Gigi Hadid und Nicole Kidman sind nur ein paar der bekannten Namen, die sich dieses Jahr schon für den Trend-Haarschnitt entschieden haben.

Die Frisur eignet sich ideal für alle, die im Sommer etwas kürzere Haare probieren wollen, ohne sich komplett von ihren Längen zu verabschieden.