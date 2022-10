× Top-Friseurin Christine Wegscheider sucht Frisuren-Models Ü50

Festliche Looks für Frauen, die mitten im Leben stehen: Zum Auftakt der Wiener Ballsaison demonstriert Top-Friseurin Christine Wegscheider an fünf Wechselweise-Leserinnen Looks für besondere Anlässe und sucht hierfür noch Frisur-Models Ü50. Bewerbungen sind bis 14.Oktober möglich.

Dies ist bereits das zweite außergewöhnlich Wechselweise-Modelcasting gemeinsam mit einem hervorragenden Kooperationspartner. Wechselweise Mastermind Veronika Pelikan: „Wir wollen eine Generation von Frauen wieder sichtbar machen, die in der öffentlichen Darstellung völlig ausgeblendet wird. Style ist keine Frage des Alters!“

© Patricia Narbon, Markus Morianz ×

Die Wiener Top-Friseurin Christine Wegscheider hat sich mit außergewöhnlichen Ideen und viel Kreativität – etwa für die Fashion-Shows des Wiener Life-Balls – einen Namen gemacht. Ihre Motivation für die Kooperation mit Wechselweise: „Frauen werden gerade mit 50+ viel gelassener und stärker und stehen zu ihrem Typ, es macht mir viel Freude, hier in Bezug auf Frisur und Persönlichkeit zu beraten und gemeinsam mit ihnen den Hair-Style umzusetzen.“

Das Shooting findet am zum Auftakt der glamourösen Wiener Ballsaison Anfang November im Hotel SO Vienna statt. Die international renommierte ukrainische Fotografin Tarima Darim wird die Kreationen für die Veröffentlichung festhalten, Make-up Artist Roberto Maria Caro und Wechselweise Fashion-Expertin Karin Garzarolli den festlichen Style vervollständigen. Das Ergebnis wird dann auch in einer Printausgabe von MADONNA zu sehen sein.

Bewerbungen (mit aussagekräftigen Fotos) sind bis zum 14. Oktober an casting@wechselweise.net möglich. Gesucht werden Frauen, die

• vor 1972 geboren sind,

• Freude am Agieren vor der Kamera haben und

• am 3. November sowie an einem früheren Tag zur Vorbereitung in Wien sein können.

© Patricia Narbon, Markus Morianz ×

Das Online Portal Wechselweise.net wurde von der österreichischen Journalistin Veronika Pelikan gegründet und startete im Oktober 2021, mit dem Ziel, die Wechseljahre zu enttabuisieren. Mit einer Mischung auf Information, Beratung und Lifestyle erreichte das Portal in kürzester Zeit 60.000 Leserinnen pro Monat im deutschsprachigen Raum und wächst stetig. Die Entwicklung wurde von der Wirtschaftsagentur Wien unterstützt.