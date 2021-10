Tolle Augenblicke für zwei zu gewinnen

Mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Für SIE & IHN Mit der Brow & Lash Bar by RefectoCil verlosen wir einen ganz besonderen Beauty Afternoon für Sie und Ihren Lieblingsfreund, bei dem die bekannte Make-up- und Browstylistin Alma Milcic nicht nur die Brauen & Wimpern perfekt in Form bringt, sondern auch den Bart der Begleitung farblich optimal auffrischt. Einfach unter madonna@oe24.at mit einem Foto sowie Angabe von Namen, Adresse und Telefonnummer bewerben. Mit etwas Glück sind Sie eines von fünf Paaren, das wir am Freitag, den 29. 10. von 16–19 Uhr im edlen Hotel Andaz verschönern werden! Zudem darf man sich auf einen exklusiven Begrüßungscocktail in der Aurora-Rooftop-Bar freuen!