Wir stellen Ihnen die Testsieger-Geräte zur Aknebehandlung vor.

Akne bei Erwachsenen ist mehr als nur ein Hautproblem – es berührt unsere Selbstwahrnehmung und unser Wohlbefinden. Oft suchen wir nach Wegen, um unsere Haut zu verbessern und das Selbstvertrauen zu stärken. Sogar Stars wie Kendall Jenner haben mit Akne zu kämpfen und sprechen offen über ihre Erfahrungen. Dies zeigt, wie wichtig eine wirksame Aknebehandlung ist. In unserem Artikel werfen wir einen Blick auf die besten Geräte zur Aknebehandlung.

Die besten Geräte zur Aknebehandlung 2024

Bestes RF Gerät zur Aknebehandlung

CurrentBody Skin RF Gerät – Hier finden

Das CurrentBody Skin RF-Gerät setzt neue Maßstäbe in der Heimanwendung von Radiofrequenz-Therapien. Konzipiert für eine sichere und wirksame Straffung der Haut, verwendet es Radiofrequenzwellen, um die Kollagenproduktion anzukurbeln. Es ist wie ein Zauberstab gegen Falten und schlaffe Haut – und das ganz bequem von zu Hause aus. Ein Gerät, das nicht nur Falten mindert, sondern auch Ihre Haut belebt. Dank der Skin Sense Technology™ passt es sich an Ihre Haut an, um stets sichere und effektive Ergebnisse zu liefern.

Preis: 349,00€

Vorteile: 33 % effektiver als andere HF-Geräte, sofortige Reduzierung von Falten um die Augen, Verbesserung der Hautstruktur und -elastizität.

Nachteile: Erhöhter Preis, regelmäßige Anwendung für dauerhafte Ergebnisse notwendig.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.6

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.7

Unsere Bewertung: 4.7

Aktuellen Preis bei Current Body prüfen



Bestes Mikrodermabrasionsgerät für Akne

PMD Personal Microderm Elite Pro – Hier finden

Der PMD Personal Microderm Elite Pro ist ein kleines Wunder für die Heimpflege. Es bringt professionelle Mikrodermabrasionsbehandlungen in die eigenen vier Wände, mit Anpassungen, die perfekt auf Ihre Haut abgestimmt sind. Eine regelmäßige Anwendung hilft, das Hautbild zu verfeinern und Unreinheiten zu reduzieren. Der PMD Personal Microderm Elite Pro nutzt patentierte Technologie, um Ihre Haut zu erneuern und zu beleben.

Preis: 299,00€

Vorteile: Verbesserte Absorption von Pflegeprodukten, Förderung der Kollagen- und Elastinproduktion, verfeinertes Hautbild.

Nachteile: Höherer Preis, regelmäßige Anwendung für optimale Ergebnisse notwendig.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.4

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.2

Unsere Bewertung: 4.5

Aktuellen Preis bei flaconi prüfen



Beste Microneedling-Geräte für Aknenarben

FACEGYM FaceShot Electric Microneedling Device – Hier finden

Das FACEGYM FaceShot ist nicht einfach nur ein Microneedling-Gerät – es ist Ihr persönlicher Schlüssel zu einer verjüngten Haut, direkt aus Ihrem Badezimmer. Speziell entwickelt, um Aknenarben zu bekämpfen, arbeitet das Tool mit feinen 0,25-mm-Mikronadeln und flüssigen Vitaminampullen zusammen, um Ihre Haut von innen zu erneuern. Denken Sie an eine Hautpflege, die nicht nur oberflächlich wirkt, sondern in die Tiefe geht, so wie es auch Stars wie Scarlett Johansson für ihren strahlenden Teint tun.

Preis: 250,00€

Vorteile: Professionelles Peeling mit 4 Intensitätsstufen, reduziert Hyperpigmentierung, dunkle Flecken und feine Linien.

Nachteile: Wöchentliche Anwendung erforderlich, höherer Preis.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.8

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.8

Unsere Bewertung: 4.8

Aktuellen Preis bei Current Body prüfen



GloPro Microneedling Regeneration Tool – Hier finden

Entdecken Sie das GloPro Microneedling Regeneration Tool, das eine sanfte und wirkungsvolle Heimanwendung bietet. Stellen Sie sich vor, Ihre Hautpflegeprodukte wirken plötzlich 200% besser – genau das ermöglicht dieses Tool mit seiner Kombination aus Mikronadeln, VibroTactile Stimulation und LED-Therapie. Auch Stars wie Jessica Alba vertrauen auf Microneedling, um ihrer Haut ein jugendliches Strahlen zu verleihen.

Preis: 183,00€ (ursprünglicher Preis: 229,00€)

Vorteile: Verbessert die Hautstruktur, Festigkeit und Geschmeidigkeit, geeignet für alle Hauttypen.

Nachteile: Regelmäßige Anwendung dreimal pro Woche erforderlich.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.2

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.5

Unsere Bewertung: 4.4

Aktuellen Preis bei Current Body prüfen



Beste Gesichtsbürste für Akneprävention

FOREO Luna 4 Plus Gesichtsbürste – Hier finden

Die FOREO Luna 4 Plus Gesichtsbürste ist weit mehr als nur eine Reinigungsbürste. Sie ist ein ganzheitliches Hautpflegewerkzeug, das Akne effektiv vorbeugt. Mit ihrer Kombination aus T-Sonic™ Pulsationen, NIR- und rotem LED-Licht sowie Mikrostromtechnologie sorgt sie für eine tiefe und doch sanfte Reinigung. Berühmtheiten wie Gwyneth Paltrow schwören auf ähnliche Werkzeuge, um ihre Haut täglich frisch und jung aussehen zu lassen.

Preis: 365,00€ (ursprünglicher Preis: 439,00€)

Vorteile: Verbessert die Wirkstoffaufnahme von Pflegeprodukten, wirkt porenreinigend und kollagenstimulierend, bietet zusätzlich eine straffende Mikrostrombehandlung.

Nachteile: Höherer Preis, regelmäßige Anwendung notwendig.

Durchschnittliche Kundenbewertung: 4.7

Durchschnittliche Expertenbewertung: 4.6

Unsere Bewertung: 4.6

Aktuellen Preis bei flaconi prüfen



Häufig gestellte Fragen

Akne: Was ist das?

Akne ist eine Hauterkrankung, die durch verstopfte Haarfollikel und Talgdrüsen entsteht. Sie äußert sich in Form von Pickeln, Mitessern und manchmal auch schmerzhaften Zysten.

Was hilft gegen Akne?

Zur Aknebehandlung helfen topische Medikamente, Reinigungsroutinen und manchmal orale Medikamente. Moderne Geräte wie Radiofrequenz-Tools oder Mikrodermabrasionsgeräte können auch effektiv sein.

Welche Akne gibt es?

Es gibt verschiedene Arten von Akne, einschließlich Akne vulgaris (allgemeine Akne), zystische Akne (tiefe, schmerzhafte Pickel), und hormonelle Akne, die oft im Kinn- und Kieferbereich auftritt.

Akne: Was nicht essen?

Es wird empfohlen, zucker- und fettreiche Lebensmittel zu meiden, da diese Entzündungen fördern können. Stattdessen sollte der Fokus auf einer ausgewogenen Ernährung mit viel Gemüse und Obst liegen.

Was hilft gegen Akne im Gesicht (Hausmittel)?

Natürliche Hausmittel wie Teebaumöl, Aloe Vera und Honig können entzündungshemmend wirken. Allerdings sollten sie vorsichtig und in Kombination mit anderen Hautpflegeprodukten verwendet werden.

Was tun gegen Akne?

Regelmäßige Hautreinigung (zum Beispiel mit der FOREO Luna 4 Plus Gesichtsbürste) , Verwendung von nicht-komedogenen Produkten und gegebenenfalls der Einsatz von spezifischen Behandlungsgeräten oder Medikamenten können helfen.

Was tun bei hormoneller Akne?

Hormonelle Akne sollte mit einem Hautarzt besprochen werden. Medikamente, die den Hormonhaushalt beeinflussen, können eine Option sein. Spearmint-Tee (grüne Minze) zu trinken kann auch dabei helfen, bestimmte hormonelle Auslöser (sogennante Androgene) zu verringern.

Was tun gegen Akne am Rücken?

Reinigung mit Salicylsäure oder Benzoylperoxid sowie das Tragen atmungsaktiver Kleidung können helfen. Bei hartnäckiger Akne sollte ein Dermatologe konsultiert werden.

Können Aknenarben verschwinden?

Aknenarben können mit der Zeit verblassen. Behandlungen wie Microneedling, chemische Peelings oder Lasertherapie können das Erscheinungsbild von Narben verbessern. Ein tolles Einstiegsgerät für das Microneedling zuhause ist das GloPro Microneedling Regeneration Tool.