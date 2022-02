× Stars »oben ohne«

Promis haben genug vom unrealistischen Schönheitswahn.

Die Haut glatter, die Nase kleiner oder die Lippen fülliger – die Bilder, die man in den sozialen Medien zu sehen bekommt, haben kaum noch etwas mit der Realität zu tun. Der skurril anmutende Schönheitswahn ist aber gerade für junge User, die sich ihre Netz-Idole als Vorbild nehmen, gefährlich. Um diesem Trend entgegenzuwirken, zeigen sich immer mehr Promi-Damen ohne Filter und ohne Make-up. Neuestes Beispiel ist Schauspielerin Lily Collins (32). Mit den Worten „SUNday“ postete der Star aus „Emily in Paris“ auf Instagram Selfies ohne Make-up und Filter. Selbstbewusst strahlt sie auf den Bildern mit der Sonne um die Wette – die Fans sind begeistert.

Zeichen gegen unrealistischen Schönheitswahn

Auch Stars wie Nazan Eckes (45), Leni Klum (17), Jana Ina Zarella (45), Jennifer Aniston (52) und Co. schließen sich dem Trend an, um zu zeigen, dass es diesen scheinbaren Perfektionismus, dem wir täglich in den sozialen Medien begegnen, nicht gibt. Dass bei einigen Stars der Beauty-Doc nachgeholfen hat, lässt sich allerdings auch nicht leugnen.

Moderatorin Nazan Eckes (45) beweist, dass sie auch ohne Filter strahlen kann

Schauspielerin Salma Hayek (55) ganz ohne Filter und Make-up

Auch Leni Klum (17) zeigt sich auf Instagram natürlich und steht zu ihren Hautunreinheiten.