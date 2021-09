Stars feierten 90 Jahre Schönheit

VIP-Highlight: Im Wiener Gartenpalais feierte das Kosmetikunternehmen GW Cosmetics sein 90. Jubiläum.

Beim 90-jäh­rigen Jubiläum des GW-Kosmetikkonzerns trafen Beauty-Experten auf Society-Stars und Influencer. Im Rampenlicht stand dabei vor allem Ex-Ski-Star Anna Veith, die ihren ersten Auftritt nach der Babypause absolvierte. „Es ist sehr cool, dass ich da sein kann. Es ist eine schöne Abwechslung für mich, aber ich freue mich auch schon wieder, wenn ich zu meinem Kleinen heimkomme“, schmunzelt Veith im Talk. Für sie war das Event auch ihr Debüt als Markenbotschafterin der Augenbrauen- und Wimpernfarbe-Marke BeautyLash. Operndiva Elina Garanca war Ehrengast und Geburtstagskind zugleich: „Ich fühle mich Rainer Deisenhammer sehr verbunden und es ist schön, Teil der GW Cosmetics-Familie zu sein. Ich bin nicht nur Master Lin Testimonial, sondern auch gut befreundet mit Rainer. Daher war es schnell klar, dass ich einfach alles möglich machen musste, um hier in Wien dabei sein zu können.“ Auch Dr. Christine Reiler genoss den Gala-Abend im barocke Rahmen des Palais Liechtenstein: „Dass ich mein Wissen als Phytotherapeutin mit den Menschen bei Master Lin erfolgreich teilen kann, wusste ich schon, aber dass wir auch gemeinsam große Feste feiern können, bestätigt meine große Freude, für und mit GW Cosmetics arbeiten zu dürfen.“

5/5 © A.Tischler Anna Veith © A.Tischler Anna Veith und GW Cosmetics Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder © A.Tischler Silvia Schneider und Master-Lin-Testimonial Christine Reiler © A.Tischler Gastgeber und CW Cosmetics Eigentümer Rainer Deisenhammer mit Ehrengast Elīna Garanča © A.Tischler Beatrice Cox-Riesenfelder

Erfolgsgeschichte

Gastgeber und GW Cosmetics Rainer Deisenhammer lud rud 250 Gäste aus In- und Ausland zu der schillernden Gala: „Der Grund für das Fest war eigentlich, mich bei den vielen Menschen, die mich auf dieser schönen Reise begleiten, zu bedanken. Bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Partnern, Freunden und natürlich bei unseren vielen starken Frauen, wie meiner Co-Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder, Christine Reiler, Anna Veith als Neuzugang und allen voran bei Elīna. Was will man mehr?“ GW Cosmetics Geschäftsführerin Beatrice Cox-Riesenfelder begrüßte gemeinsam mit Rainer Deisenhammer die Gäste am "Blue Carpet" vor dem Palais Liechtenstein: „Ich kenne und schätze die Firmenphilosophie von GW Cosmetics und die Werte, die Rainer seit Jahren etabliert hat und die auch gelebt werden – Mut zur Veränderung, Leidenschaft für Schönheit und Menschen. Diese vorbildliche Haltung und sein persönliches Engagement auch im Umgang mit den internationalen Geschäftspartnern, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Testimonials wie Elīna Garanča, Anna Veith und Christine Reiler, vereint uns zu einer globalen Familie, die von Tag zu Tag wächst!“