Selena Gomez zeigt uns den perfekten Frühlings-Cut

Selena Gomez präsentiert auf Instagram ihre neue Frisur.

Sängerin Selena Gomez (29) hat sich von ihrem Sleek Bob verabschiedet und überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Haarschnitt: "Choppy Curls" nennt sich die Trend-Frisur, für die man ordentlich Haare lassen muss – denn der Bob, samt Stirnfransen wird im wahrsten Sinne des Wortes fransig geschnitten. Verantwortlich für den neuen Look von Selena Gomez ist Haar-Artist Orlando Pita.

So zaubert man sich die "Choppy Curls"

Die extremen Fransen verleihen dem Haar mehr Volumen und zaubern einen herrlichen undone Look, der das Gesicht perfekt einrahmt. Gestylt ist der Look schnell – ganz egal, welche natürliche Struktur das Haar hat. Einzige Voraussetzung: Die Haare sollten mindestens bis zur Schulter reichen. Nach dem Waschen einfach Schaumfestiger ins Haar kneten und trocknen lassen oder mit Diffusor trocken föhnen, fertig. Sollte man nicht über so schöne Naturlocken verfügen wie Selena, einfach mit einem Glätteisen leichte Wellen ziehen (Hitzeschutz verwenden!) und mit Haarspray fixieren.