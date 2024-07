Schwarzer Nagellack: Cristiano Ronaldo hat die Fußnägel schön

Nicht nur im Fußball, sondern auch in Sachen Beauty trifft Cristiano Ronaldo ins Schwarze.

Nach dem bitteren EM-Aus für Portugal genießt Cristiano Ronaldo nun seinen wohlverdienten Erholungsurlaub. Mit seiner großen Liebe Georgina und seinen Kindern gönnt sich der Fußballstar eine Auszeit am Meer. Seine 634 Millionen Instagram-Follower lässt er mit einem Schnappschuss von der Strandliege daran teilhaben. Doch der Blick fällt dabei nicht etwa auf seinen Waschbrettbauch in der Badehose, sondern auf seine lackierten Zehennägel.

Dass Ronaldo sehr auf sein Äußeres achtet, ist allen bekannt. Eine Pediküre ist daher wenig überraschend – vor allem, nachdem seine Zehennägel in den Fußballschuhen in den letzten Wochen sicher stark beansprucht wurden. Doch warum trägt er schwarzen Nagellack? Setzt der Fußballer mit dieser außergewöhnlichen Sommerfarbe etwa einen neuen Beauty-Trend, oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Auf seiner Instagram-Story postete Cristiano Ronaldo einen Schnappschuss vom Strand. Doch für Aufsehen sorgte nicht das glasklare Meer, sondern seine lackierten Fußnägel. © Instagram / @cristiano

Cristiano Ronaldo ist seit Jahren Nagellack-Fan

Langjährige Fans wissen genau, dass der Fußballer nicht zum ersten Mal seine Nägel mit Lack verschönert. Schon seit Jahren greift der Kicker gerne zu schwarzem Nagellack. 2010 wurde er mit dem Look das erste Mal am Pool eines New Yorker Hotels gesichtet. Seitdem tauchen immer wieder Fotos auf, die CR7 mit lackierten Zehennägeln zeigen.

Das steckt hinter Ronaldos Pediküre

Doch was steckt wirklich hinter der Pediküre des Fußballstars? Durch das Abbremsen und die starke Belastung des vorderen Bereichs der Schuhe kommt es bei Profisportlern häufig zu unschönen Nägeln und Blutergüssen, besonders unter den großen Zehennägeln. Mit schwarzem Lack kann man solche Flecken komplett abdecken. Das heißt: Schwarzer Nagellack ist schöner, als das was sich darunter versteckt.

Zudem wird immer wieder spekuliert, ob der Lack medizinisch wirksame Substanzen enthält, die gegen Bakterien und Pilze helfen, die sich durch das stundenlange Tragen schwitziger Schuhe entwickeln können. Denn in der Dermatologie werden verschiedene Farbstoffe oft für antimikrobielle Therapien bei Hautproblemen eingesetzt.

Aber offenbar ist Ronaldo nicht der einzige Sportler, der sich gerne die Fußnägel lackieren lässt. Auch Star-Boxer Mike Tyson macht das regelmäßig. Ronaldos Füße sehen jedenfalls gepflegt aus und können sich somit problemlos am Strand sehen lassen. Die dunkle Farbe ist im Sommer jedoch etwas gewöhnungsbedürftig.