Schönheit feiern beim MADONNA Beauty Day

Der MADONNA Beauty Day geht in die 3. Edition. Entdecken Sie am 14. September mit uns die vielfältige Welt der Schönheit und erfreuen Sie sich in glamourösem Rahmen an den neuesten Beauty-Trends und Treatments.

Der Countdown zu Österreichs größter und exklusivster Beauty-Messe läuft: Am 14. September öffnen wir die Pforten zum 3. MADONNA Beauty Day. Eines vorweg: Die Gesundheit aller Besucher hat oberste Priorität, weshalb der Zutritt zum Event abgesehen von einem Eintrittsticket nur mit einem Impfnachweis oder einem gültigen PCR-Test und unter Wahrung der herrschenden Corona-Regeln genehmigt wird. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, viele Leserinnen und Beautynistas endlich wieder persönlich bei der Messe begrüßen zu können. Wie schon in früheren Ausgaben des Events steht auch dieses Mal das Thema Schönheit in all seinen Facetten im Fokus: In zwei Bereichen wird es für Besucher des MADONNA Beauty Days jede Menge zu entdecken geben. Im Bühnenzelt geht es im Rahmen von Promi- und Experten-Talks vor allem um Information, Know-how und Entertainment. Das genaue Programm und die prominenten Teilnehmer werden im Laufe der nächsten Wochen auf madonnabeautyday.at bekannt gegeben. Im Messezelt hingegen wartet ein vielfältiges Portfolio unterschiedlichster Aussteller, wo Sie alles über die neuesten Top-Treatments lernen und die besten Pflege-, Beauty- und Kosmetikprodukte ausprobieren und erwerben können. Nachfolgend ein kleiner Ausblick auf die vielfältigen Beauty-Treatments, die Sie im Rahmen des MADONNA Beauty Days durchführen lassen können:

Schöne Hände, schöne Nägel

Eine schöne Maniküre und gepflegte Hände gehören zu einem topgestylten Auftritt dazu: Lassen Sie sich Ihre Nägel in einem zur Jahreszeit passenden Look in der Nail-Bar von CND herrichten. Dabei kann Maniküre mit Shellack, normalem Nagellack oder auch nur ein File and Polish Service gemacht werden.

Brauen mit Wow-Faktor

Färben Sie Ihre Augenbrauen und Wimpern, oder lassen Sie sich einen neuen Brauenlook in der BEAUTY LASH Area trimmen. Vor Ort können Sie auch den Hollywoodtrend Lash Lifting ausprobieren, bei dem Ihre Wimpern einen ­natürlichen Schwung verpasst bekommen.

Fake, but natural

Wer es ein bisschen auffälliger haben möchte, kann auf künstliche (aber dennoch natürliche) Wimpern von MISS LASH setzen. Vor dem Treatment erhalten Besucherinnen ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem die perfekte Länger und Dichte ausgesucht werden kann.

Glamour für die Mähne

In der Hair-Lounge von REMINGTON können Sie die neuesten Tools für einen aufregenden Haar-Look ausprobieren.

Make-up Corner

Professionelle Make-up-Beratung finden Sie in der CAMBIO Beauty Lounge, wo Wiens besten Visagistinnen Ihnen ein schickes Day- oder Night-Make-up verpassen.



AM 14. September kehrt Österreichs größte und exklusivste Beauty-Messe zurück.

Wann:13–22 Uhr

Wo: Museumsquartier,

Museumsplatz 1,

1070 Wien

www.madonnabeautyday.at

