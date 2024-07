Rainbow-Nails: Heidi Klum trägt den Nagellack-Trend für den Sommer 2024

Dieser Sommer wird bunt! Laut Heidi Klum tragen wir Regenbogen-Farben nicht nur als Outfit, sondern auch auf unseren Nägeln.

Endlich ist der Sommer da! Passend zu tropisch warmen Nächten lieben wir es jetzt besonders knallig – und das bis in die Fingerspitzen. Heidi Klum macht uns vor, wie cool Rainbow-Nails zu sonnengebräunter Haut aussehen!

So sieht Heidi Klums neueste Maniküre aus

Die perfekte Inspiration für unsere Summer-Nails liefert uns Topmodel Heidi Klum. Dass es die Model-Mama farbenfroh mag, ist bereits bekannt. Diesen Sommer setzt die 51-Jährige aber auch auf eine abgestimmte Mani- und Pediküre in Regenbogen-Nuancen.

Der Trend ist ideal für alle, die genug von klassischen Rot-Tönen und zart-schimmernden Glazed Donut Nails haben. Stattdessen setzt Heidi Klum auf leuchtende Regenbogen-Farben, die sofort für Urlaubslaune sorgen. An den Fingernägeln trägt sie Nuancen zwischen Hellblau, Mint, Orange, Gelb und Pink in einem klassischen French-Nail-Design. Der Clou: Dieselben Nagellack-Farben trägt das Model auch auf den Fußnägeln. Statt French trägt sie ihre Rainbow-Nails an den Füßen jedoch komplett ausgemalt.

Heidi Klum hat den Nagellack-Trend von dem Celebrity-Nagelprofi Tom Bachik anfertigen lassen. Doch keine Sorge, um die Maniküre und Pediküre nachzumachen, muss man kein A-Lister sein. Entweder man fragt das Design im Nagelstudio seines Vertrauens an (mit Shellac, für längeren Halt), oder pinselt die Farben selbst auf Hände und Füße. Am Strand macht sich der Nagellack-Trend besonders gut. Aber auch zu weißen Kleidern, sonnengeküsster Haut und Sandalen passt der farbenfrohe Stil perfekt.