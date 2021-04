Platinblond feiert Comeback

Trendfarbe: Billie Eilish & Selena Gomez zeigen ihre hellen Köpfchen

Am Montag darf man im Osten Österreichs wieder zum Friseur - und wir wissen, was sich viele Kundinnen von ihren Coloristen wünschen!



Trend. Blondes have more fun? Vielleicht nicht unbedingt mehr Spaß, aber wenn es nach Stars wie Sängerin Billie Eilish (19) oder Kollegin Selena Gomez (28) geht, ist Platinblond die Trendfarbe des Frühlings.





Via Instagram teilte ­Gomez auf dem Account ihrer Kosmetikmarke „Rare Beauty“ ein Foto ihrer neuen Haarpracht. „Neues Aussehen. Jetzt muss ich mir auch neue Lippenstifte und Blush-Farben besorgen“, kommentierte die 28-Jährige das Posting. Pünktlich zu ihrer brandneuen Single Happier Than Ever, zeigt sich auch Billie Eilish in ihrem neuen Video mit der Trendhaarfarbe.

Styling-Tipp

Natürlicher und eleganter wirkt der ultrahelle Ton, wenn der Ansatz eine Spur (!) dunkler ist als der Rest der Haare, sonst droht ganz schnell die Farbhelm-Gefahr!