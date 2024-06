Pediküre-Trends für den Sommer 2024

Jetzt heißt es wieder raus aus den Socken und rein in die Sandalen! Mit diesen Fußnägeln gehen Sie im Sommer 2024 wortwörtlich mit dem Trend.

Egal, ob im eigenen Badezimmer oder im Beautysalon unseres Vertrauens: Zu keiner anderen Jahreszeit beschäftigen wir uns so sehr mit unserer Fußpflege wie im Sommer. Während die Pflege an sich und das Entfernen der Hornhaut wichtig sind, darf ein cooles Nageldesign auf keinen Fall fehlen. Für alle, die auf der Suche nach der passenden Pediküre für den ersten luftigen Auftritt sind, verraten wir hier die größten Pediküre-Trends des Sommers.

1. Pediküre-Trend: French Nails mal anders

DER Klassiker an unseren Händen macht auch auf unseren Füßen ordentlich was her. Während das Design als Maniküre nie komplett aus der Mode gekommen ist, hatte es auf den Füßen in letzter Zeit Pause und galt als altbacken. Doch diesen Sommer feiert die French Pedicure ein Comeback und erlebt ein Update. Der gängige Klarlack wird 2024 gegen einen beliebigen Basiston oder die Farbe der Nagelspitze für einen modernen Touch ausgetauscht. Auch Farbe ist hier gerne gesehen. Anstatt des klassischen weiß-rosa Looks setzen wir diesen Sommer gerne auf ein zartes Blau oder Lila als Basis.

2. Pediküre-Trend: Matcha Nails

Statt knalligen Neonfarben halten wir unsere Fußnägel diesen Sommer dezent in Pastelltönen. Besonders beliebt ist ein helles Matcha-Grün. Der sanfte Grünton wirkt als Pediküre zugleich edel und cool und lässt sich on top auch zu sämtlichen Sommer-Looks bestens kombinieren. Die bunten Nägel versprühen direkt Sommergefühle und sind ein echter Hingucker in offenen Schuhen.

3. Pediküre-Trend: Dunkle Farben

Dunkler Nagellack im Sommer? Warum nicht! In diesem Jahr sind für die Zehennägel nicht nur helle Farben beliebt, sondern auch dunklere Farben wie Rot, Braun oder Grau werden vielfach zu sehen sein. Eine dunkle Pediküre bildet besonders zu heller Kleidung einen schönen Kontrast. Tipp: Damit die Nägel nicht sofort abgetragen aussehen, sondern stets superelegant, sollten Sie einen Topcoat als Finish verwenden. So hält die Maniküre länger und wird nicht direkt von der Sonne ausgeblichen.