× Parfum als Mückenschutz: Diese Düfte halten uns Gelsen vom Leib

Sie wollen lästige Mücken fern halten, doch Anti-Gelsen-Sprays riechen Ihnen zu streng? Kein Problem! Denn mit zwei Parfums riechen Sie nicht nur gut, sondern halten auch Stechmücken fern.

Sommerzeit ist Mückenzeit. Insektenschutzsprays helfen zwar, die lästigen Plagegeister fernzuhalten, doch angenehm duften sie leider selten. Doch damit ist jetzt Schluss! Diesen Sommer tauschen wir Anti-Gelsen-Sprays gegen zwei Parfums, die ebenfalls Mücken vertreiben, und noch dazu herrlich gut duften!

Körperspray von Diptyque wirkt gegen Mücken

Das Körperspray "Citronelle & Geranium" von Diptyque ist ein Sommer-Bestseller. Der Duft enthält Noten von Zitronengras, Zitrone, Eukalyptus und ätherischen Ölen, welche nicht nur sommerlich frisch riechen, sondern auch Mücken abwehren. Das Spray wird durch blumige und aromatische Noten wie Neroli und Orangenblüten perfektioniert, die den Gesamtduft verstärken, wobei ein Hauch Moschus dem Duft Tiefe verleiht. Der ideale Begleiter für die Sommermonate!

Duft von Victoria's Secret vertreibt Mücken

Auch der Duft "Bombshell" von dem Unterwäsche-Label Victoria's Secret hat Mückenvertreibende Eigenschaften. Die Anti-Gelsen-Wirkung wurde sogar in einer Studie der New Mexico State University bestätigt. Während 60 % der Mücken Angriff auf die unbesprühte Hand der Probanden und Probandinnen nahmen, waren es mit dem Victoria’s Secret Parfum nur noch 17 % der Insekten, wie die Forschenden der Studie berichten. Das Parfum enthält einen fruchtig-blumigen Mix aus Passionsfrucht, roten Beeren und Moschus.

Egal, ob lange Sommernächte am Wasser oder Urlaub in Italien: Diese Düfte landen sofort in unserem Warenkorb und werden den ganzen Sommer über getragen, um Mückenstiche zu vermeiden – und dabei umwerfend zu riechen.