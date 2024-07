Nicht nachahmen: Hailey Bieber verrät ihre größte Beauty-Sünde

Hailey Bieber ist bekannt für ihren strahlenden Teint. Doch was viele nicht wissen: Das Model hat eine schlechte Beauty-Angewohnheit, der sie einfach nicht widerstehen kann.

Dass Hailey Bieber in Sachen Skincare ein absoluter Profi ist, hat die 27-Jährige schon oft bewiesen. 2022 brachte das Model deshalb auch ihre eigene Beauty-Brand „Rhode“ auf den Markt und feiert damit große Erfolge. Vor einiger Zeit löste die Frau von Justin Bieber auch einen regelrechten Hype um die Glazed Donut Skin aus, bei dem die Haut aussehen soll, wie ein glasierter Donut. Wer so eine perfekte Haut hat, kann doch keine Beauty-Sünden haben, oder? Fasch gedacht, denn jetzt verriet Hailey in einem Interview mit dem „Cosmopolitan“-Magazin, dass sie eine bestimmte Angewohnheit einfach nicht ablegen kann.

Das ist Haileys größte Beauty-Sünde

Auch Topmodels sind nicht perfekt, denn wie Hailey jetzt enthüllte, drückt sie leidenschaftlich gerne Pickel aus. „Ich kann einen Pickel einfach nicht in Ruhe lassen“, so das Model. „Pickelpflaster haben mir jedoch geholfen, denn wenn ein Pickel süß abgedeckt ist, dann kann ich zumindest sagen: ‘Okay, okay, okay.‘ Und sie helfen tatsächlich, dass er schneller abheilt.“ Auf Instagram teilte Hailey in der Vergangenheit schon öfter Schnappschüsse mit ihrem Lieblings-Anti-Pickel-Hack.

Dann teilte die werdende Mutter auch eine Anekdote von einer Übernachtungsparty mit ihrer besten Freundin: „Ich fragte sie: ‚Hast du auch mal einen Pickel und drückst daran herum?‘ und sie antwortete: ‚Nein, ich fasse meine Haut nie an.‘ Ich war schockiert. Sie ist so diszipliniert darin, das sollte ich mir auch zu Herzen nehmen.“

Hailey spricht offen über ihre Hautprobleme

Hailey gewährte auch einen Einblick in ihre langjährige Hautpflege-Routine, wo sie mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hatte. So enthüllte die Unternehmerin, dass sie nach wie vor unter perioraler Dermatitis leide, die Pusteln und schuppige Stellen um den Mund verursachen kann. Hailey, die seit ihrem 17. Lebensjahr als Model tätig ist, hat im Laufe der Jahre ihre eigene Schönheitsphilosophie entwickelt: „Mit dem Alter kam die Erkenntnis: Weniger ist mehr. Ich weiß jetzt mehr über meine Haut als mit 20 und ich werde mich weiterhin intensiv damit beschäftigen“.