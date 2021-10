Neuer Beauty-Hotspot

Gründerin, Make-up Artist und Beauty-Insiderin Stefanie Wippel verrät, worauf es in der Branche wirklich ankommt.'



Beauty boomt – trotz Krise! Wie erklären Sie sich den Hype?

Stefanie Wippel: Frauen haben gerade in der Krise bemerkt, wie wichtig es ist, sich in ihrer Haut wohl zu fühlen. Auf Kosmetik, Friseur und Co. musste durch die Lockdowns länger verzichtet werden. Nun schätzen es unsere Kund:innen umso mehr.



Ihr persönlicher Karriere-Tipp für Frauen, die im Beauty-Business erfolgreich werden wollen?

Wippel: Fundierte Ausbildung mit viel Praxisbezug ist das A und O. Um in Sachen aktueller Trends stets up to date zu sein, sind regelmäßige Fort- und Weiterbildungen unerlässlich. Sie bieten ganzheitliche Wissensvermittlung und bilden die Grundlage für langfristigen Erfolg. Denn nur umfassendes Wissen ermöglicht überzeugende Resultate und schafft letztendlich auch einen treuen Kundenstamm.



Was sind die wichtigsten Trends in Sachen Beauty?

Wippel: Brow Liftings und Facials für einen strahlenden Glow.



Worauf könnten Sie persönlich nicht mehr verzichten?

Wippel: Auf mein monatliches Hydro Facial und meine Wimpernverlängerung.