Natürliche Urlaubsgrüße von Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarrella strahlt auch ohne Make-up und Filter.

Perfekt gestlyt und mit makellosem Make-up – so kennt man die Moderatorin Jana Ina Zarrella (45) im TV und am Red Carpet. Doch die gebürtige Brasilianerin zeigt auf ihrem Instagram-Profil, dass sie auch ganz anders kann. Vollkommen ohne Make-up und Filter sendet die 45-Jährige "Küsschen" aus dem Urlaub an ihre Follower. Aufwendiges Styling braucht sie offensichtlich keines, ganz im Gegenteil. Auch die Fans des TV-Lieblings sind begeistert: "Toll, voll natürlich!" und "Du bist so schön!" sind die Kommentare unter dem Urlaubs-Schnappschuss.