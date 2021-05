Nach diesen Beauty-Treatments googeln Männer

Die häufigsten Suchbegriffe für Schönheitsbehandlungen für Männern.

Die Beauty-Branche boomt! Viele nutzten während der Pandemie die Zeit daheim zur Selbstoptimierung: Von Home-Workouts über DIY-Treatements bis hin zu größeren Eingriffen. Beauty-OPs erfreuten sich in den vergangenen Monaten besonderer Beliebtheit, da man sich im Lockdown vom Umfeld unbemerkt von den Strapazen der Operation erholen konnte. Schönheit ist aber längst nicht mehr ausschließlich ein Frauenthema, auch Männer kämpfen mit ungewollten Haaren oder dem Alterungsprozess. Das britische Schönheits-Institut Vera Clinic wollte der Frage nachgehen, was bei Männern derzeit besonders hoch im Kurs steht und analysierte die Suchbegriffe und Trends von Google. Haare scheinen ein besonders beliebtes Thema in der Männerpflege zu sein: Überraschenderweise ist "Waxing" der häufigste Suchbegriff, gefolgt von Haarentfernung und Haartransplantation. Auf Platz 4 landete bei den Briten "Botox für Männer", Platz 5 belegt "Maniküre für Männer".

Beauty für Männer: Top-10 Suchbegriffe

1. Waxing für Männer

2. Haarentfernung für Männer

3. Haartransplantation für Männer

4. Botox für Männer

5. Maniküre für Männer

6. Gesichtsbehandlungen für Männer

7. Pediküre für Männer

8. Augenbrauenzupfen für Männer

9. Augenbrauenfärben für Männer

10.Spray Tan/Selbstbräuner für Männer

Immer mehr Männer legen sich unters Messer

Schätzungen aus dem Jahr 2018 ergaben, dass in Österreich jährlich in etwa 50.000 Schönheitsoperationen durchgeführt werden. Bei den weiblichen Patienten liegt die Brustvergrößerung auf Platz 1, bei Männern ist es die Fettabsaugung. Frauen legen sich mit durchschnittlich 38 Jahren unters Messer, Männer zwei Jahre später. Der prozentuelle Anteil an männlichen Patienten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen: 2018 waren es rund 17 %.