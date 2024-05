× Muttertag: Mit diesen Beauty-Geschenken machen wir allen Mamas eine Freude

Eigentlich sollten wir ihnen jeden Tag zeigen, wie wichtig sie uns sind, doch am Muttertag gehört ihnen ganz allein die Bühne. Am 12. Mai ist es wieder so weit und alle Mamas werden ganz besonders gefeiert. Und um den Tag perfekt zu machen, darf eine kleine Überraschung nicht fehlen.

Der Muttertag ist ein schöner Anlass, um der wichtigsten Frau in unserem Leben einfach mal Danke zu sagen. Dafür haben wir die schönsten Beauty-Geschenkideen vorbereitet, unter denen für jede Mama das Passende dabei ist. Die besten Beauty-Geschenke zum Muttertag Weleda Frühlings-Geschenkset © Weleda × Natural Beautys wie unseren Mamas schenken wir am besten auch natürliche Schönheit. Geschenksets sind dabei die absoluten Favoriten. Mit dem neuen Geschenkset der Naturkosmetikmarke Weleda wird Mamas Badezimmer im Handumdrehen zur nachhaltigen Spa-Oase. Das Geschenkset Citrus mit der Citrus Erfrischungsdusche und Citrus Express-Feuchtigkeit Körperlotion ist der ideale Frischekick für sonnige Frühlingstage und sorgt für ein zart gepflegtes Hautgefühl. At-home LED Maske von Current Body © CurrentBody / PR × Unseren Mamas fehlt es oft an Zeit. Wenn es mal schnell gehen muss, bietet die preisgekrönte LED Lichttherapie-Maske von Current Body eine rasche at-home Möglichkeit, verschiedenste Hautprobleme zu behandeln. Durch die Kombination von Rot- und Infrarotlicht stimuliert die Maske den natürlichen Verjüngungsprozess der Haut, verbessert den Hautton, reduziert Pigmentflecken und bekämpft leichte Akne. Und all das ganz leicht, zum Beispiel vor dem Fernseher oder während dem Kochen. Dyson Airwrap Multi-Haarstyler © Dyson / PR × Sich jeden Morgen aufwendig die Haare zu stylen, kann mitunter einiges an Zeit kosten. Wie wir unsere Mütter kennen, ist Zeit für sie jedoch etwas Rares. Umso mehr werden sie sich über den Dyson Airwrap Haartrockner freuen. Mit verschiedenen Stylingaufsätzen und intelligenter Temperatur-Regulierung stylt er fliegende Haare im Handumdrehen und sorgt für ein geschmeidiges und glänzendes Finish. Beauty Behandlung von Beauty Privé by Dr. Denkova © Daniel Klein / Beauty Privé × Um Beauty-affine Mamas ganz besonders zu verwöhnen, schenken wir ihnen am besten Me-time im Beautysalon. Die DiamondGlow®-Behandlung bei Beauty Privé regt die Haut dazu an, sich zu regenerieren und ihr gesundes, glänzendes und strahlendes Aussehen wiederherzustellen. Dank dem charakteristischen Mehrzweckstab und den Infusionsseren von SkinMedica® kann die nicht-invasive Methode auf die individuellen Hautbedürfnisse angepasst werden. Ob Anti-Aging, Anti-Unreinheiten oder Anti-Pigmentflecken: Das Facial bietet eine individuelle Hautpflege mit aussagekräftigen Ergebnissen. La vie est belle Duftikone von Lancôme © Lancome / PR × Zum Muttertag darf ein duftendes Bouquet nicht fehlen, eingefangen in einem wunderschönen Flakon von Lancôme. Das neue Eau de Parfum La vie est belle Rose Extraordinaire interpretiert die Duftikone ganz neu und verleiht ihr eine kraftvolle, florale Rosennote. Das perfekte Geschenk für außergewöhnliche Mamas, (nicht nur) zum Muttertag.