Mit Bikini im Gefrierfach: So irre hält sich Courteney Cox fit

Vor kurzem feierte Courteney Cox ihren 60. Geburtstag. Doch ihr Alter ist der Schauspielerin kaum anzumerken. Jetzt gewährt der „Friends“-Star private Einblicke hinter die Kulissen ihres Fitnessprogramms - und das ist alles andere als gewöhnlich.

Wer schön sein will, muss leiden? Auf jeden Fall, wenn es nach Courteney Cox geht. Die Schauspielerin scheint sich seit dem Ende der Dreharbeiten zur Kultserie „Friends“ äußerlich kaum verändert zu haben. Dahinter stecken jedoch nicht einfach gute Gene, sondern eine strikte Work-Out-Routine und ein paar skurrile Beauty-Hacks. So zeigte sie sich auf Instagram in einem winzigen Kühlschrank mit Maske im Gesicht.

Mit diesem Workout hält sich Courteney Cox fit

Anlässlich ihres 60. Geburtstags meldete sich Courteney auf Instagram: „Ich hatte gerade Geburtstag. Ich mag die Zahl nicht, aber man hat keine Wahl. Man muss einfach sein Bestes geben.“ Dazu postete sie ein Video, wo sie ihre Fitness-Talente unter Beweis stellt und filmte sich beim Laufband-Workout, beim Gewichte stemmen oder beim Klimmzug-Training. Ihren durchtrainierten Körper setzt sie dabei perfekt in Szene und präsentiert sich in einem schwarzen Sport-Outfit bestehend aus Crop-Top und Leggings.

Skurrile Anti-Aging-Maßnahme: Courteney Cox klettert in Gefrierschrank

Doch allein durch Sport behält sie ihr jugendliches Aussehen nicht. Um ihren Alterungsprozess zu verlangsamen, leitet Courteney krasse Maßnahmen ein. In dem Clip klettert die 60-Jährige mit Gesichtsmaske und im Bikini in einen Gefrierschrank und scherzte in die Kamera: „Was, das ist Kryotherapie?“

© Instagram/@courteneycoxofficial

Bei diesem Wellness-Trend begibt man sich für kurze Zeit in eine Kältekammer, deren Temperaturen bei rund -110 Grad liegen! Die Kältetherapie wird vor allem im Anti-Aging-Bereich angewendet und soll Antioxidantien im Körper anregen, die die Zellen erneuern und so der Alterung entgegenwirken. Ein Kühlschrank kommt dafür natürlich nicht in Frage, doch es ist erfrischend zu sehen, dass Courteney ihren Humor behalten hat. Und Lachen hält ja bekanntlich jung!