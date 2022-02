Madonna ist nicht wiederzuerkennen

Pop-Ikone Madonna (63) erntet harte Kritik von ihren Fans.

Keine Mimik, keine Falten und kein Ausdruck – Pop-Ikone Madonna (63) sorgt mit neuen Fotos auf ihrem Instagram-Account für Verwunderung bei ihren Fans. "Was ist mit ihrem Gesicht passiert?", "Sie sieht so seltsam aus!" und "bitte hör auf diese Filter zu verwenden!" kommentieren ihre Follower die Foto-Strecke. Sieht man sich das glattgebügelte Gesicht der 63-Jährigen genauer an, ist zu vermuten, dass es sich nicht nur um Filter handelt, sondern vor allem um zu viel Botox und Hyaluronsäure. Dass es bei dem Posting eigentlich um ihr neues Filmprojekt geht, vergisst man beim Anblick de Bilder. „Versuche einen Film zu drehen“, schreibt sie unter die Fotostrecke. „Das ist sehr schwer. Aber ich würde es auch gar nicht anders wollen.“ Das Urteil ihrer Fans: „Du bist eine Ikone, du brauchst keine übermäßige Photoshop-Retusche.“