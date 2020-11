MADONNA feierte den großen Beauty Day

Unter Einhaltung strenger Sicherheitsmaßnahmen drehte sich auf oe24.TV alles um das Thema Beauty und Pflege.

Ein Verwöhnprogramm zur willkommenen Abwechslung lieferte MADONNA am Samstag und lud Top-Expertinnen zum großen MADONNA Beauty Day. Auf oe24.TV und madonna.oe24.at plauderten vom deutschen Star-Make-up-Artist Boris Entrup über die Top-Influencerinnen Stephanie Davis und Merve Dalgic bis hin zum Plastischen Chirurgen Priv.-Doz. Dr. Johannes Matiasek über die neuesten Trends in Sachen Schönheit.



Diashow: Madonna Beauty Day auf oe24.TV 1/14 © Kernmayer Frauenpower im oe24.TV-Studio: Moderatorin Bianca Speck (li.) führte die Beauty-Talks u. a. mit Influencerin Merve Dalgic. 2/14 © Kernmayer Alma Milcic zaubert mit RefectoCil perfekte Brauen. 3/14 © Kernmayer Beauty-Tipps und Einblicke ins Influencer-Leben verriet Top-Bloggerin Stephanie Davis. 4/14 © Kernmayer Roland Stieder von haarbedarf.at bietet vegane Produkte an. 5/14 © Kernmayer Gute Laune beim TV & Online-Event mit Experten wie Zahnärztin Kristina Worseg. 6/14 © Madonna Beauty Day Stammgast beim Beauty Day: Star-Make-up-Artist Boris Entrup, der via Skype dabei war. 7/14 Über die Beauty-OP-Trends sprach Priv.-Doz. Dr. Matiasek. 8/14 © Kernmayer Dagmar Rath (Ursapharm) 9/14 © Kernmayer Susanne Weichselbaum (Bloom-PR) 10/14 © Kernmayer Hautexpertin Dr. Sabine Schwarz 11/14 © Kernmayer Zahnärztin Kristina Worseg 12/14 © Kernmayer Roland Stieder von haarbedarf.at bietet vegane Produkte an. 13/14 © Kernmayer Brow-Expertin Alma Milcic 14/14 © Kernmayer Gastgeberin und MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin × Madonna Beauty Day auf oe24.TV



Viele News und neue Trends im Jahr 2020

Dass sich Corona auch auf den Beautysektor auswirkt, verriet Boris Entrup: „Die Looks haben sich stark verändert – der Fokus liegt auf den Augen“, so der Experte. Wie man perfekte Augenbrauen und Wimpern zaubert und so trotz MNS toll aussieht, zeigte „Brow+Lash-Bar“-Mastermind Alma Milcic. Aber auch Themen wie vegane Haarpflege und perfekte Zähne kamen nicht zu kurz – die Tipps von Zahnärztin Kristina Worseg & Co. zauberten jedenfalls den Zusehern eine Lächeln ins Gesicht.





Sie haben den MADONNA Beauty Day verpasst? Kein Problem! Am Sonntag wiederholen wir die Sendung auf oe24-TV ab 11 Uhr und auch hier im Webplayer sehen Sie die Show.