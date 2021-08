Lena-Meyer Landrut: So sieht sie nicht mehr aus

Retro-Look: Lena Meyer-Landrut trägt jetzt sanfte Waves und Pony.

Früher zählte Lena Meyer-Landrut zu jenen Stars, die viel von ihrem Privatleben auf Social Media teilten. Mittlerweile hat sich die 30-Jährige zurückgezogen und lässt die Öffentlichkeit nur punktuell an ihrem Leben teilhaben. Für eine große Überraschung sorgte daher ihr neuester Look: Auf Instagram zeigte sich die Sängerin mit einem Retro-Haarschnitt. Statt langer, glatter Mähne trägt sie jetzt natürliche Wellen mit sanften Highlight und Pony.

Schnipp schnapp, Haare ab!

Der Mann der hinter diesem neuen Look steckt ist der Stylist Philipp Verheyen: "Wir haben es getan, und wir lieben es!", schrieb er auf Instagram und teilte mehrere Ansichten der neuen Frisur. Für alle, die den Look nachmachen wollen: In den Kommentaren verrät Verheyen, mit welchen Produkten der Lena-Look gelingt.