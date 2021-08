Kylie Minogue: So sieht sie ohne Make-up aus

Die 53-Jährige zeigt die ungeschminkte Wahrheit. Spoiler Alert: Sie ist umwerfend schön!

Auf Instagram hat auch die Realität Platz. Immer mehr Stars und Influencer zeigen sich von seiner natürlichen Seite: Abgeschminkt oder gleich nach dem Aufstehen. Die "neue Natürlichkeit" wirkt nun über die virtuelle Welt hinaus, dazu hat sicherlich auch die Jogginghosen-Zeit im Home-Office während des Lockdowns beigetragen. 'Oben ohne' ist in!

Raw Beauty

Der No-Make-up-Trend findet auch bei den Stars großen Anklang, die es genießen, sich so zu zeigen, wie sie sind - ohne Foundation-Schichten und zurechtfrisiertem Haar. Eine davon ist Pop-Ikone Kylie Minogue (53). Auf Instagram postete die Australierin ein Foto, das ganz ohne Filter, Retusche oder Stylisten auskommt, und nicht minder beeindruckt. Das Posting kratzt an der 100.000-Likes-Grenze und bekommt in den Kommentaren viel Zuspruch: "Bitte mehr Bilder wie diese", begrüßen die Fans Kylies natürlichen Look. Auch neu: Kylies Lesebrille mit dicken Rand. Sehr sympathisch und sehr charmant.