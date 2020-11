Kreativ und edel in Blitzblau

3 x blaue Malerei!

Der Lidstrich ist ein echter Make-up-Klassiker. Wird er aber, wie hier bei L’Oréal Paris, statt in Schwarz mit einem Liner in knalligem Blau gezogen, wirkt der Look sofort viel spannender. Tipp: Wer es nicht zu bunt treiben will, setzt dazu auf tiefschwarze Mascara, das verleiht dem Auge sofort mehr Tiefe und Glamour!

Tipp: Besonders gerade Linien zieht man am besten mit einem Liquid Liner. Für eine ruhige Hand den Ellenbogen abstützen!

Von links nach rechts:

Intensives Blau: Matte Signature Eyeliner "Blue" von L'Oréal Paris um 12,95 Euro

Besonders haltbar: Verwischt den ganzen Tag lang nicht: Superhero No-Tug Gel Eyeliner von It Cosmetics um 22 Euro.

Softe Gel-Textur, leicht zu spitzen: Tattoo Liner Nr. 921 von Maybelline um 7,99 Euro.