Herbstdüfte Damen: 7 Parfums, die unwiderstehlich machen

Auf der Suche nach einem neuen Parfum? Die sieben schönsten Herbstdüfte für Damen läuten mit holzig-warmen und würzigen Noten die neue Jahreszeit ein. Mit dabei: der aktuell größte Dufttrend, der unwiderstehlich macht.

Mit dem Herbstbeginn sollten Sie nicht nur Ihre Pflegeroutine, sondern auch Ihr Parfum an die neue Jahreszeit anpassen. Während für den Sommer vor allem natürliche Düfte mit floralen und frischen Noten infrage kommen, darf ein Parfum in der kalten Jahreszeit durchaus etwas holziger und würziger sein. Welche Kompositionen unwiderstehlich machen und welche Marken die besten Herbstdüfte für Damen anbieten, verraten wir hier.

Welche Düfte für den Herbst?

Grundsätzlich sollten Sie im Herbst und Winter auf ein Eau de Parfum anstatt auf ein Eau de Toilette setzen. Warum? Die Konzentration der Parfümöle ist hier höher, was den Duft auf der Haut intensiver und langanhaltender macht. So haben holzige Duftnoten und andere herbstliche Aromen genügend Zeit, ihre volle Wirkung zu entfalten, bevor sie wieder verfliegen. Besonders beliebt sind im Herbst holzig-warme und würzige Noten, wie Amber, Moschus, Patschuli, Zedernholz, Muskatnuss oder Vanille.

Welches Damenparfüm ist gerade angesagt?

Zu den größten Dufttrends der Stunde gehören sicherlich herbstliche Blumendüfte. Der neueste Release aus dem Hause Prada kommt deshalb genau zur richtigen Zeit: “Paradoxe Intense” punktet mit einer floral-holzigen Komposition – dank Noten von Bergamotte, Jasmin, Vanille und Moschus.

7 Herbstdüfte für Damen, die unwiderstehlich machen

Eau de Parfum, von Prada, um 110 Euro, über Parfumdreams

Sinnlich und unverwechselbar kommt der neue Duft von Prada daher. Ein blumiger Jasmin-Duft, der dank einer breit angelegten Basis aus Amber, Vanille und Moschus eine besondere Strahlkraft hat. Der nachfüllbare Flakon ist vom ikonischen Prada-Dreieck inspiriert.

© Parfumdreams

Eau de Parfum, von Burberry, um 114 Euro, über Parfumdreams

Ein Trio aus Vanille in Kopf-, Herz- und Basisnote bestimmt diesen Duft, der schließlich von Lavendel durchbrochen wird. Ein so elegantes Parfum kommt völlig zurecht in einem goldenen Flakon daher.

© Parfumdreams

Parfum, von Dior, um 176 Euro, über Parfumdreams

Dass Parfumflakons kleine Kunstwerke sein können, beweist “L’Or de J’adore” einmal mehr. Nicht weniger elegant ist die blumige Fülle des Duftes, der sich darin befindet – mit Akkorden von Orangenblüte, Jasmin und Rose.

© Parfumdreams

Eau de Parfum, von Valentino, um 68 Euro, über Flaconi

Aus Bergamotte, Jasmin und kostbarer Bourbon-Vanille hat Valentino einen Haute-Couture-Duft kreiert – ein elegantes Vanille-Parfum der etwas anderen Art.

© Flaconi

Eau de Parfum, von Lancôme, um 61 Euro, über Flaconi

Lancôme versteht es, wie kaum eine andere Maison die weibliche Sinnlichkeit olfaktorisch einzufangen. In diesem Fall mit einer Komposition aus Birne und Bergamotte, die durch Rose und Jasmin ergänzt auf einer Basis von Patschuli ruht.

© Flaconi

Eau de Parfum, von Jean Paul Gaultier, um 60 Euro, über Flaconi

Scandal! Jasmin, salziges Karamell und Vanille gehen eine verführerische Verbindung ein. Es handelt sich um eine der beliebtesten Duftkombinationen der Stunde und gehört deshalb auch völlig zurecht zu den meistverkauften Damenparfums überhaupt.

© Flaconi

Eau de Parfum, von Dolce&Gabbana, um 67 Euro, über Flaconi

“The Only One” macht seinem Namen alle Ehre. Immerhin hat die raffinierte Komposition mit Veilchen, Iris, Kaffee und Patschuli allemal das Zeug dazu, das einzige Parfum zu sein, das Sie zukünftig noch tragen möchten.