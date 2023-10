Halloween-Hit: So stylen Sie sich zur Grusel-Barbie

Der Barbie-Hype bestimmt auch Halloween. Wir verraten Schmink-Tipps für Ihr Barbie-Kostüm, um Grusel und Glamour zu vereinen.

Wie viele Barbies werden wir beim diesjährigen Halloween-Fest wohl sehen? Unsere Prognose: Sehr viele. Verständlich, schließlich vereint das legendäre, pinke Barbie-Kostüm Popkultur, Sexiness und Glamour. So werden heute Abend Barbies in allen Variationen – von Zombie-Barbie bis hin zum Original – in pink durch die Straßen laufen. Claudia Kriechbaumer von der Cambio Beauty Academy gibt Tipps zum Grusel-Makeover.

© Getty Images Von der Glamour-Barbie bis zur Grusel-Barbie: Margot Robbie ist in diesem Jahr DIE Kostüm-Inspiration schlechthin. ×

So gelingt der Barbie-Look

Für das perfekte Baribe-Make-Up verwenden Sie eine Foundation, um den Teint ebenmäßig und puppenhaft zu gestalten. Betonen Sie Ihre Augen mit Lidschatten, schwarzer Wimperntusche oder falschen Wimpern, um die großen, ausdrucksstarken Augen von Barbie nachzuahmen. Tragen Sie pinkfarbenen Lippenstift oder Lipgloss auf. Setzen Sie die Wangen mit einem rosa Rouge/Blush in Szene. Danach geht es an das Grusel-Makeover:

Profi-Tipps: In vier Schritten zur Horror-Barbie

© Fuhrich Step 1: Augen im Puppenstil

Die Augen werden pastellartig weiß geschminkt und eine Lidfalten-Korrektur mit pink und blau vorgenommen. ×

© Fuhrich Step 2: Flüssiger Latex

Mit flüssigem Latex und etlichen Taschentuch-Schichten wird die Basis für den offenen Mund kreiert. ×

© Furich Step 3: Blutiger Mund

Der „offene Mund“ wird mit blau, schwarz, rot und violett Tönen realistisch eingeschminkt, bevor es zum Finale kommt. ×

© Fuhrich Step 4: Fingernägel-Trick

Künstliche Fingernägel werden in die „klaffende Wunde“ geklebt und mit schwarzer Alkoholfarbe der Kariesbelag kreiert. ×

Das perfekte Barbie-Outfit

Sitzt das Make-Up, geht es an das Outfit und die Accessoires. Leuchtende Farben wie Pink oder Lila sind die richtige Wahl für den perfekten Barbie-Look. Tipp: Falls Sie kein Kleid tragen möchten, können Sie sich auch von anderen Looks aus dem aktuellen Film inspirieren lassen, etwa von dem Barbie-Cowboy-Outfit, bei dem eine pinke Schlaghose mit passendem Oberteil getragen wird und ein Cowboyhut nicht fehlen darf! Funkelnder Schmuck verleiht dem Outfit Glam-Faktor. Große Ohrringe, Armbänder und eine auffällige Kette verfeinern den Look.