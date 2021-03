Inspiriert von der Hauptfigur der Netflix Serie Das Damengambit ist die neue Trendhaarfarbe 2021 „Queen’s Gambit Red“.

Alarmstufe rot. Der Haarfarbentrend aus den 90er Jahren feiert 2021 endlich sein Comeback. Nach ungefähr 25 Jahren liegen rote Haare nun wieder im Trend. Der Grund dafür? Die Netflix Hit-Serie Das Damengambit, in der die Hauptdarstellerin Anya Taylor-Joy mit einem sanften Rotton alle Blicke auf sich zieht. Stars und Sternchen zeigen bereits, dass man diesen Trend auf keinen Fall auslassen darf.

Gigi Hadid macht es vor

Nach Gigi Hadids sechsmonatiger Babypause eroberte die frisch gebackene Mama bei der Mailänder Fashion Week wieder den Laufsteg. Bei der Versace Show präsentierte sie nicht nur ihren Traumkörper, sondern sie zeigte sich mit einem völlig neuen Look. Gigi Hadid trennte sich von ihrem natürlichen blond und färbte ihre Haare in einem warmen, weichen rot. Für diese dramatische Typveränderung vertraute sie ihre lange Haarpracht dem Stylisten Panos Papandrianos an.

„Queen’s Gambit Red“

Gigi Hadid‘s Haarfarbe sollte jedem Serien-Junkie bekannt vorkommen. In der Netflix Hit-Serie Das Damengambit (original: The Queen’s Gambit) trägt der Charakter Beth Harmon, gespielt von Anya Taylor-Joy, ihre Haare im gleichen Rotton. Das ist kein Zufall. Gigi Hadid verkündete auf Instagram, dass Das Damengambit die Inspiration für die Wahl ihrer Haarfarbe war. Ursprünglich war die Figur der Beth Harmon in der Buchvorlage zur Serie kein Rotschopf, sondern brünett. Erst der Regisseur Scott Frank und der Stylist Daniel Parker des Netflix-Hits entschieden sich für die Signalhaarfarbe, die jetzt als „Queen’s Gambit Red“ bezeichnet wird. Anya Taylor-Joy selbst ist jedoch blond, weshalb sie während der gesamten Dreharbeiten eine rote Perücke trug.

Rot als neue Trendhaarfarbe?

Zuletzt lagen rot gefärbte Haare vor knapp 25 Jahren in den 90ern im Trend. Damals waren vor allem die Farben Aubergine und Rostrot beliebt. Während diese Töne schnell als zu unnatürlich verschrien waren, ist das Comeback der roten Haare um einiges sanfter. Die neue Trendhaarfarbe „Queen’s Gambit Red“ überzeugt mit Natürlichkeit und wirkt weniger aufdringlich, als die Farbtöne der 90er.

Diese Rottöne liegen im Trend

„Queen’s Gambit Red“ ist nicht der einzige beliebte Rotton. Vor allem Promis und IT-Girls entscheiden sich zurzeit dafür ihre Haare in allen möglichen Rot-Nuancen zu färben. Neben dem Zimt-Farbton, den Anya Taylor-Joy in Das Damengambit trägt, sind vor allem die Töne Apricot, Auburn und Kupfer angesagt.

Apricot

Auburn