× Wie Gigi Hadid, Hailey Bieber & Co. den angesagten Dad-Bob tragen

Sind Sie noch auf der Suche nach einer unkomplizierten Sommerfrisur? Gigi Hadid, Hailey Bieber und Co. zeigen, warum der "Dad Bob" die perfekte Wahl für die warme Jahreszeit ist.

Der „Dad Bob“ hat sich in den letzten Monaten dank Stars wie Hailey Bieber und Gigi Hadid zu einem absoluten Hit entwickelt. Mit seinem lässigen Charme und der unkomplizierten Pflege ist die Frisur der perfekte Begleiter für den Sommer 2024. Für wen der angesagte Hairstyle geeignet ist und wie Sie ihn stylen, verraten wir hier.

Das macht den „Dad Bob“ aus

Bei dem „Dad Bob“ handelt es sich um eine moderne Version des klassischen Bob-Schnitts, der von unseren Vätern inspiriert wurde. Der Name spielt nämlich humorvoll auf das Bild des neuen Körperform-Trends „Dad Bod“ an, womit man einen etwas fülligeren, entspannten Körperbau bei Männern mittleren Alters meint. Doch keine Sorge, dieser Trend ist nicht nur für die Väter dieser Welt reserviert, sondern auch für alle Frauen, die diese gewisse Dad-Nonchalance in ihr Leben bringen möchten.

Von der Länge ist die Sommerfrisur kinn- bis schulterlang und damit etwas länger als ein klassischer Bob. Die Kanten sich nicht akkurat geschnitten, sondern sanft und fransig. Das verleiht ihm einen entspannten und lässigen Look. Außerdem hat der „Dad Bob“ etwas mehr Volumen und Fülle als ein herkömmlicher Bob. Wichtig ist es zudem, dass der Bob stets natürlich aussieht. Also Hände weg von zu viel Styling-Produkten, Glätteisen und Co. Dieser pflegeleichte, unkomplizierte Stil macht ihn vor allem im Sommer so beliebt.

So stylen die Stars die Trendfrisur

Hailey Bieber



Egal, ob Sie dünnes Haar oder große Naturlocken haben, der „Dad Bob“ lässt sich leicht an verschiedene Haartypen und -strukturen anpassen und verleiht jeder Frau eine große Portion lässige Eleganz. Auch Hailey Bieber mag es gerne unkompliziert und setzt diesen Sommer auf den Frisurentrend. Das Model föhnt dabei ihre Haarspitzen mit einer Rundbürste nach innen, sodass ein schwungvoller Retro-Look entsteht. Der Scheitel ist à la Hailey Bieber beim "Dad Bob" meistens mittig oder leicht seitlich. Das macht den Haarschnitt besonders modern und verleiht dem Gesicht mehr Symmetrie.

Gigi Hadid



Auch Gigi Hadid ist Fan der Kurzhaarfrisur. Für den lässigen Beach-Look lässt die 29-Jährige ihre Haare einfach an der Luft trocknen damit sanfte Wellen entstehen. Der Schnitt bietet eine große Vielseitigkeit, sodass er nach Lust und Laune gestylt werden kann.

Lily Collins

© Getty Images ×

Lily Collins wagte ebenfalls vor Kurzem den Schritt zur radikalen Typveränderung und trennte sich von ihrer langen Mähne. Jetzt trägt der „Emily in Paris“-Star den angesagten „Dad Bob“ und beweist, dass die kinnlange Frisur alles andere als langweilig ist.