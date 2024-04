× Ganz anders als früher: Dauerwelle feiert ein Comeback

Der Lockenstab hat ausgedient. Der Sommertrend „Airwave" sorgt für natürliche Locken ganz ohne Haar-Stress.

Wilde Locken waren in den Neunzigern das Markenzeichen von Stars wie Julia Roberts, Sarah Jessica Parker und Mariah Carey. Jetzt feiern die sexy Lockenmähnen ein Comeback. Zu den aktuellen Fans zählen Stars und Models wie Blake Lively und Stefanie Giesinger. Doch anders als damals machen wir den Look jetzt ganz ohne Hitzeschäden nach.

Schonender 90's Locken-Style

Strapaziert, ausgetrocknet und kraus war gestern! Beim Inspiration Day im Hotel Savoyen präsentierte Friseurweltmeister Peter Schaider gemeinsam mit seinem Team von Intercoiffeur Strassl-Schaider, hair-fair und The Hairstyle by Schaider den Frisur-Klassiker der 80er und 90er ganz neu. Die Weltneuheit „Airwave by Schaider“ verspricht dank der innovativen Technologie eine neue Ära der Dauerwelle, die sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen begeistern soll und widerspenstige Haare in trendige Locken verwandelt.

© David Groschl ×

Dauerwelle 2.0

Anstelle der herkömmlichen Wickeltechnik setzt „Airwave by Schaider" auf einen speziellen „Waver", der das Haar von innen heraus harmonisiert. Möglich wird dies durch Warmluftschläuche, die von innen heraus für eine harmonische Wellenbildung sorgen. Das Ergebnis sind voluminöse, natürlich glänzende Locken, die den Eindruck einer natürlichen Welle erwecken. Ob lässige Beach-Waves, einen Wob (Wavy Bob), elegante Locken, gefärbt, gesträhnt oder Natur: Mit der „Airwave by Schaider“ kann jede:r natürliche Locken kreieren. Oft werden die Locken mit Seitenscheitel getragen – so bekommen die Haare sogar noch mehr Volumen.

© David Groschl ×

Für eine ausführliche Typ-Beratung sollten Sie aber unbedingt den Friseur Ihres Vertrauens aufsuchen. „Airwave by Schaider" ist ab sofort bei Intercoiffeur Strassl-Schaider erhältlich (Kurze Haare €95,- mittel €110,- lang € 125).