Fenty Beauty machte Rihanna zur Milliardärin

Euro nach Einigung in den USA wenig verändert Der Euro hat am Donnerstag in der Früh gegen den US-Dollar wenig verändert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,3552 Dollar nach 1,3561 USD beim Richtkurs vom Mittwoch. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,3527 Dollar notiert.