Dieser Duft riecht nach Glamour

Verführerisch wie Zoe Kravitz!

Die Stimmung einer durchtanzten Nacht im Flacon: So beschreiben die Parfumeure von Yves Saint Laurent den Duft von Black Opium. Und da wilde Partynächte gerade nicht angesagt sind, ist es doch toll, dass wir uns mit dem glamourösen Wässerchen ein bisschen ausgelassene Stimmung nach Hause holen können. Wer würde besser zu so einem Duft passen als Yves Saint Laurent-Testimonial und Rockstar-Tochter Zoe Kravitz. „Ich bin glücklich, die Botschafterin für einen so mutigen und emblematischen Duft zu sein. Black Opium ist eine moderne Legende, es ist eine große Ehre, seine Kraft vor einem internationalen Publikum präsentieren zu dürfen“, schwärmt die 31-jährige US-Amerikanerin.

Die diesjährige Collectors Edition „Baby Cat“ in feurigem Rot mit Animalprint dürfte auch wieder ganz Zoes Geschmack treffen. Gut, dass sie schon einen der edlen Flacons in Händen hält, denn die begehrten, limitierten Fläschchen werden mit Sicherheit schnell ausverkauft sein.





Black Opium Eau de Parfum Baby Cat Limited Edition von Yves Saint Laurent, 50 ml EdP um

92 Euro.