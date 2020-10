Diese Parfums sind Flirt-Garanten

Sie flanieren durch die Stadt. Getümmel auf den Straßen. Jemand geht an Ihnen vorbei und Sie riechen es sofort: eine unglaublich anziehende Parfumwolke, die an Ihnen vorbeizieht. Sie blicken umher, um zu erkennen, zu wem dieser verführerische Geruch gehört, aber derjenige ist längst verschwunden. Doch welche Duftnuancen sind es, die für uns so verführerisch sind?

Die Anbieter der Website Showerstoyou.co.uk hatten sich zum Ziel gesetzt, herauszufinden, welche Düfte für Frauen und Männer unwiderstehlich sind. Bereits vorhergehende Studien haben ergeben, dass aufgrund von Pheromonen und aromatischen Aphrodisiaka ein Zusammenhang zwischen Geruch und Verführung besteht. Durch Befragung von 3978 Männern und 3743 Frauen bezüglich ihrer Lieblingsdüfte und den Verkaufszahlen der Parfum-Plattfporm Fragrantica.com sind klare Ergebnisse auszumachen.

Zusammengefasst ergab die Studie das Folgende:

• 86% der Frauen bevorzugen bei Männern eine „holzige“ Duftnote

• 85% der Männer mögen an Frauen einen „blumigen“ Duft

• "Dior Homme 2020" von Christian Dior ist 2020 der beliebteste Duft für Männer, gefolgt von "Beau De Jour Eau de Parfum" von Jean Paul Gaultier und "Acqua di Giò Profondo" von Giorgio Armani.

• "My Way" von Giorgio Armani ist 2020 der beliebteste Duft für Frauen, gefolgt von "Narciso Ambrée Eau de Parfum" von Narciso Rodriguez und "La Vie Est Belle Intensément" by Lancome.

Zusätzlich zu diesen Ergebnissen wurde eine Rangordnung der Duftnoten erstellt. Dafür ließ man die Frauen und Männer, die an der Studie teilnahmen, darüber abstimmen, welche Gerüche sie beim anderen Geschlecht als anziehend empfinden. Sollten Sie sich vor dem nächsten Treffen nicht sicher sein, welches Parfum Sie auftragen sollen, um ihr Date zu verführen, dann liegen Sie wohl mit einem blumigen süßen Duft kaum daneben! Männer sind mit holzigen Duftnoten olfaktorisch gut beraten!

Top 10 Duftnoten an Frauen

1. Blumig 85%

2. Süß 81%

3. Fruchtig 78%

4. Vanille 73%

5. Zitrusduft 69%

6. Rosig 63%

7. Aromatisch 58%

8. Pudrig 52%

9. Weiße Blüten 46%

10. Wokosnuss 41%

Top 10 Duftnoten an Männern

1. Holzig 86%

2. Süß & aromatisch 78%

3. Warme Duftnoten 72%

4. Kalte/coole Duftnoten 64%

5. Zitrusduft 57%

6. Amber (sinnlich & herb) 51%

7. Pudrig 48%

8. Weich & süß 43%

9. Ledrig 38%

10.Moschus 34%