Die Dyson-Experten verraten, wie die Mähne auch bei eisigen Temperaturen und trockener Heizungsluft schön bleibt.

High-Tech und richtige Pflege - von Innen als auch von Außen - ist die Formel für schönes Haar. Bei den derzeit herrschenden Temperaturen kann das Haar jedoch leicht aus der Balance geraten. Schuld ist aber nicht nur die Kälte, sondern auch trockene Heizungsluft und aggressives Styling. Was man dagegen tun kann? So einiges! Die Haarwissenschaftler von Dyson haben es uns verraten:

No-Go! Das Haus niemals mit nassem Haar verlassen! Das Wasser zerstört die im Haar vorhandenen Wasserstoffbrücken, die für die Umformung des Haares während des Stylings von Bedeutung sind. Wenn man das Haus mit nassem Haar verlässt, wird es anfälliger für Styling-Schäden und kann leichter Beispiel brechen. Wash with care! Merke: Weniger Shampoo, mehr Conditioner verwenden. Im Wintersaison greift das Haar verstärkt auf seine natürlichen Öle zurück, um den Feuchtigkeitshaushalt aufrecht zu erhalten und geschmeidig zu bleiben. Durch zu häufiges Waschen werden diese Öle beseitigt und das Haar trocknet aus. Daher weniger waschen und verstärkt auf Pflegespülung setzen. Einmal die Woche ist eine reichhaltige Kur Pflicht!

Im Wintersaison greift das Haar verstärkt auf seine natürlichen Öle zurück, um den Feuchtigkeitshaushalt aufrecht zu erhalten und geschmeidig zu bleiben. Durch zu häufiges Waschen werden diese Öle beseitigt und das Haar trocknet aus. Daher weniger waschen und verstärkt auf Pflegespülung setzen. Einmal die Woche ist eine reichhaltige Kur Pflicht! Luft und Liebe für die Haare Für die richtige Luftfeuchtigkeit sorgen: Beheizte Innenräume und die trockenere Luft im Winter können negative Auswirkungen auf Haar und Kopfhaut haben und diese reizen oder austrocknen.

Knowhow

Nicht vergessen: Die beste Haarkur ist die von innen. Haare sind nämlich über die Haarwurzel mit der Haut verankert. Alle Abbauprodukte des Körpers lagern sich während des Verhornungsprozesses in der Haarstruktur ein. Falsche Ernährung, Stoffwechselprobleme, Stress oder hormonelle Umstellungen haben direkte Auswirkungen auf die Struktur des Haares.



Schäden entstehen aber auch im Laufe der Zeit. Jedes Haar braucht in etwa zwei bis sechs Jahre, um zu wachsen. Die Pflege der Kopfhaut allein reicht also nicht aus, damit es schön und kräftig bleibt. Hochwertige Produkte und Pflegetipps können die Gesundheit des Haares langfristig gewährleisten.

Was die Haarwissenschaftler von Dyson empfehlen