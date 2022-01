× Die Schönheitsmünze für Ihren Herzensmenschen

Mit den einzigartigen Schönheitsmünzen der plastischen Chirurgin und Schönheitsmedizinerin Dr. Sabine Apfolterer liegen Sie immer richtig. Unabhängig vom Anlass überraschen Sie nicht nur mit einer lieben Geste, sondern verschenken Momente der Lebensfreude, des Wohlbefindens und der Entspannung.

Die Geschenkmünzen im Wert von 10, 20, 50 und 100 EUR können für alle Dienstleistungen in den Ordinationen Wien und Baden genutzt werden - für kosmetische Behandlungen, aber auch für medizinische Eingriffe, Friseur und Nagelstudio.

Neben den klassischen ästhetischen Behandlungen und plastisch chirurgischen Operationen bietet Sabine Apfolterer in ihrem Wiener Beauty-Mekka eine Vielzahl an kosmetischen Behandlungen und Gerätemedizin:

Nimue-Kosmetik

HydraFacial

miraDry

CO2 Laser

Lasertherapien

Exilis Elite Radiofrequenz

Plams BT

Coolshape

Microneedling

Paramed und Permanent Make-Up

Profound ® RF Microneedling

Kurzurlaub für die Haut

Als brandneue Revolution auf dem Beauty-Markt macht sich das innovative Profound-Treatment als effektivster und zugleich sanftester „Kurz-Urlaub“ für die Haut einen Namen. Das Hautbild wird sichtlich verjüngt und das ganz ohne Skalpell, denn durch die Behandlung wird die körpereigene Kollagen-, Hyaluronsäure- und Elastinproduktion angeregt. Die Kombination aus Microneedling und Radiofrequenz-Strom schafft bereits nach 6 Wochen erste sichtbare Ergebnisse, die bis zu drei Jahren anhalten.

Geschenkidee

Damit ermöglichen die Schönheitsmünzen nachhaltige Valentins-Freuden und sind das ideale Geschenk für SIE und IHN. Einfach über die Website oder per Email an geschenke@dieschoenheitschirurgin.at vorbestellen, auf Wunsch können die Münzen auch als Geschenk verpackt werden und direkt an die gewünschte Adresse versendet werden.

TERMIN VEREINBAREN:

termine@dieschoenheitschirurgin.at

+43 1 348488870

Whatsapp: 06764464776

Mo-Fr: 10:00 bis 18:00 Uhr

ORDINATION WIEN:

TRIENNA

Fred-Zinnemann-Pl. 4 /Shop 3.06

1030 Wien

ORDINATION BADEN:

Medicent Baden

Grundauerweg 15, 2. Stock

2500 Baden

